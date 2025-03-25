Росія не хоче просто так вводити режим "тиші" на морі: що вимагає Кремль

Росія хоче часткового зняття санкцій

Після переговорів з американцями в Саудівській Аравії Росія очікує на зняття санкцій з виробників продовольства та добрив. Крім того, обмеження мають бути зняті з "Россельхозбанка" (РСХБ).

Про це йдеться у заяві Кремля, яку наводять російські ЗМІ. Зазначається, що зняття санкцій є обов’язковою умовою запровадження режиму припинення вогню з Україною на морі.

Зокрема Москва вимагає дозволити ввезення сільськогосподарської техніки, зняти обмеження та підключити до банківського сервісу SWIFT РСХБ та інші банки, які беруть участь у експорті сільськогосподарської продукції.

Також у Кремлі повідомили, що США готові допомогти Росії відновити доступ с/г продукції та добрив на світові ринки.

Варто зазначити, що санкції на експорт продуктів харчування та добрив проти Росії ніхто й так не запроваджував, оскільки її вторгнення в Україну і без того призвело до збільшення ризиків для світової продовольчої безпеки. Однак Москва натрапляє на труднощі у пов’язаних сферах, наприклад фрахтування суден, страхування та здійснення платежів.

РСХБ є одним із найбільших російських банків, через який проходять основні платежі за зерно, добрива та продукти харчування. З 2022 року, як і багато інших банків РФ, його було відключено від SWIFT. Росія неодноразово намагалася розблокувати його роботу, навіть погрожуючи зірвати укладання "зернової угоди". Зрештою, ЄС запропонував створити дочірню структуру банку для безперешкодного здійснення розрахунків за гуманітарні товари. Москва від цієї пропозиції відмовилася.

Заборона на ввезення сільськогосподарської техніки була введена через те, що багато сучасних тракторів і комбайнів використовують у собі передову електроніку, яка може бути вилучена та використана у виробництві товарів військового призначення. Це не заважало росіянам ввозити цю техніку з Китаю або користуватися сірими схемами реекспорту через дружні країни.

Нагадаємо, російсько-американські переговори в Ер-Ріяді у понеділок, 24 березня, тривали понад 12 годин. Спільна підсумкова заява Росії та США так і не була представлена.