Путин ожидает новые уступки от Штатов

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что президент США Дональд Трамп сможет добиться заключения приемлемого для России мирного договора по войне в Украине. Усилия Трампа рассматривают в Кремле как лучшую возможность прекратить эту войну на условиях, выгодных Москве.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Москве, близкие к Кремлю. Собеседники издания отметили, что, несмотря на попытки создать публичное впечатление того, что Россия прилагает усилия к прекращению огня, Путин готов продолжать боевые действия в случае провала инициативы перемирия.

В Кремле не считают серьезной угрозой предупреждение Трампа о введении вторичных санкций или пошлин на российскую нефть, если Москва не пойдет на договоренность. Вместо этого там ждут новые уступки со стороны Соединенных Штатов, среди которых некоторое смягчение санкций, приостановка поставок оружия в Украину.

Когда переговоры с США в прошлом месяце привели к согласованию моратория на атаки на черноморские суда, Россия объявила, что ставит это соглашение в зависимости от повторного подключения одного из своих банков к международной системе SWIFT.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg заявил, что Россия "предпочла бы взаимные усилия по поиску урегулирования" и подчеркнул, что "все предпочли бы не ссориться, а разговаривать — и быть услышанными".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Путин разозлил Трампа отказом от перемирия, чем спровоцировал возможное ужесточение санкций на так называемый "теневой флот" РФ.