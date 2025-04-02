Путін роздратував Трампа відмовою від перемир’я: це може дорого коштувати Кремлю, – ЗМІ

Зараз Росія вразлива, як ніколи

Президент РФ Володимир Путін зриває запропоноване США перемирʼя, водночас готує масову мобілізацію та втрачає вплив на союзників. Розчарування Трампа може обернутися для Москви новими санкціями й масштабними поставками зброї Україні.

Про це повідомляє The Telegraph. Автор статті Тім Коллінз, офіцер британської армії у відставці, зазначає: після того, як Кремль відкинув 30-денне припинення вогню та висунув неприйнятні умови, Вашингтон почав обговорювати більш жорсткі дії.

"Президент Трамп роздратований — і це небезпечно. Якщо його розчарують, він може вдатися до агресивної відповіді", — йдеться в матеріалі.

За словами автора статті, США розглядають варіант "костоломних" санкцій, зокрема проти тіньового флоту РФ, який перевозить нафту Балтійським морем. Також Білий дім може поновити масовані поставки ракет HIMARS і ATACMS — саме вони, на думку аналітика, дозволяють Україні "нищити дорогі системи С-300 та С-400 і змушувати Москву просити миру".

Коллінз наголошує, що Росія зараз вразлива як ніколи: глибокі удари ЗСУ по тилу, саботаж у самій Москві, нестача модерної техніки та слабкість союзників (зокрема Ірану, Північної Кореї та Білорусі) ускладнюють ситуацію для Путіна.

"Але найгірше для нього (ред. Путіна) — це втратити прихильність Трампа", — резюмує The Telegraph.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кирило Дмитрієв та Стів Віткофф планують зустрітися у США цього тижня. Уповноважений глави РФ Володимира Путіна з міжнародного співробітництва для зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа прилетить у Вашингтон.