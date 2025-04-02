Путін роздратував Трампа відмовою від перемир’я: це може дорого коштувати Кремлю, – ЗМІ
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Зараз Росія вразлива, як ніколи
Президент РФ Володимир Путін зриває запропоноване США перемирʼя, водночас готує масову мобілізацію та втрачає вплив на союзників. Розчарування Трампа може обернутися для Москви новими санкціями й масштабними поставками зброї Україні.
Про це повідомляє The Telegraph. Автор статті Тім Коллінз, офіцер британської армії у відставці, зазначає: після того, як Кремль відкинув 30-денне припинення вогню та висунув неприйнятні умови, Вашингтон почав обговорювати більш жорсткі дії.
"Президент Трамп роздратований — і це небезпечно. Якщо його розчарують, він може вдатися до агресивної відповіді", — йдеться в матеріалі.
За словами автора статті, США розглядають варіант "костоломних" санкцій, зокрема проти тіньового флоту РФ, який перевозить нафту Балтійським морем. Також Білий дім може поновити масовані поставки ракет HIMARS і ATACMS — саме вони, на думку аналітика, дозволяють Україні "нищити дорогі системи С-300 та С-400 і змушувати Москву просити миру".
Коллінз наголошує, що Росія зараз вразлива як ніколи: глибокі удари ЗСУ по тилу, саботаж у самій Москві, нестача модерної техніки та слабкість союзників (зокрема Ірану, Північної Кореї та Білорусі) ускладнюють ситуацію для Путіна.
"Але найгірше для нього (ред. Путіна) — це втратити прихильність Трампа", — резюмує The Telegraph.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кирило Дмитрієв та Стів Віткофф планують зустрітися у США цього тижня. Уповноважений глави РФ Володимира Путіна з міжнародного співробітництва для зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа прилетить у Вашингтон.