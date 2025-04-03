Україна може дотиснути Росію: Зеленський сказав, коли це станеться

Це відкриє шлях до реальної дипломатії

Президент Володимир Зеленський припускає, що у найближчі тижні або місяці може з’явитися реальна можливість змусити Росію погодитися на припинення вогню. Разом з тим, він не вважає перемир'я остаточним завершенням війни.

Про це він заявив під час брифінгу. Повна зупинка бойових дій буде корисною для визначених процесів.

"Припинення вогню — це найбільший крок до закінчення війни, але не її кінець. На жаль, ми маємо справу з росіянами", — сказав президент.

За його словами, припинення вогню дало б Україні час для зміцнення системи безпеки та створення механізмів, які унеможливлять повернення до повномасштабного конфлікту. Зеленський також зазначив, що це відкриє шлях до реальної дипломатії.

Паралельно з цим у США заявили про активну роботу над умовами тимчасового перемирʼя. Спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News заявив, що Вашингтон наполягає на домовленості про 30-денне припинення вогню. За його словами, адміністрація Трампа незадоволена як російською позицією, так і заявами українців, проте вважає, що це може стати "точкою неповернення" й основою для наступних домовленостей.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України відвідав Ягідне Чернігівської області на третю річницю його звільнення від російських військ, де знову звернув увагу на одну з найбільш трагічних локацій — підвал місцевої школи.