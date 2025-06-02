Не тільки щоб повернути: навіщо Росії передали список депортованих українських дітей

Реакція Росії на вимогу повернути вкрадених українських дітей буде дуже показовою: в ОП пояснили, чому

Україна під час переговорів у Стамбулі 2 червня передала список депортованих і викрадених українських дітей російській стороні. Хоча це питання піднімалося і раніше, у другому раунді переговорів на ньому поставили особливий акцент.

Як повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Даша Зарівна, українська делегація передала росіянам список з кількома сотнями викрадених дітей саме зараз неспроста. Це своєрідна пропозиція для Росії здійснити захід з побудови довіри, пише Зарівна.

Радниця пояснює логіку дій української сторони. Якщо російська влада хоче продемонструвати серйозність намірів, вона має повернути хоча б частину дітей зі списку. Після цього сторони зможуть рухатися далі в переговорному процесі.

Зарівна зазначила, що переданий список містить не всіх викрадених дітей, а лише частину. Такий підхід зменшує ризик використання отриманої інформації для перешкод замість повернення дітей додому. Тепер рішення залежить від російської сторони.

У міжнародній практиці заходи з побудови довіри називають обмеженими, але конкретними діями. Вони покликані показати добру волю і перевірити готовність іншої сторони діяти чесно під час переговорів.

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