Закручування гайок чи ядерка. Політологи назвали чотири відповіді Кремля на удар СБУ по аеродромах

Багато способів було випробувано раніше, але не спрацювали

Стримана реакція Кремля на удар СБУ по аеродромах російських стратегічних ракетоносців — це намагання уникнути публічного обговорення проблеми. Однак потреба робити висновки все одно залишається.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіли опитані російські та українські політичні експерти. Вони назвали чотири способи, як Москва може реагувати на зухвалу операцію СБУ в глибокому тилу.

Більше читайте у публікації: "Жабагадюкінг" і "ядерний" удар по Воронежу: які наслідки операція СБУ матиме для режиму Путіна.

— Варіантів не так і багато, оскільки вже багато чого було випробувано раніше і це не спрацювало, — пояснює "Телеграфу" політолог, колишній віце-губернатор Краснодарського краю РФ Михайло Савва. — Стратегія Кремля — не визнавати поразки, ігнорувати їх. Тому окрім продовження бомбардувань міст України я не прогнозую нічого нового. Може бути посилення репресій, параліч перевезення на фурах на певний час, але нічого радикального.

— Єдине що залишилося — ядерна зброя, — додає російський соціолог Ігор Ейдман. — Та її вони не використають, адже Китай не дозволить та й у цілому для російської влади це матиме катастрофічні наслідки. А більше нічого.

— Офіційна пропаганда спробує зменшити масштаби проблеми. Та, скоріше за все, це не вдасться зробити. Тому наступний етап — спроба зіграти на негативі. Тобто, "вставай страна огромная". Та для початку "народной войны" треба буде налякати пересічного росіянина. А коли пересічний росіянин боїться, то він шукає царя, який його б захистив, навіть приймаючи непопулярні рішення.

Останні два тижні пропаганда говорить про атаки України як терористичні атаки. Тому я не виключаю формату, в якому буде розкручуватися тема тероризму. І цілком вірогідно, що в найближчі тижні буде спроба нагнати страх на пересічного росіянина, щоб наприкінці червня або ж в липні, оголосити мобілізацію, — резюмував у коментарі "Телеграфу" політичний аналітик Ігар Тишкевич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як атака СБУ б’є по Кремлю.