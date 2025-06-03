В России выдвинули новые требования для переговоров: эксперты объяснили, следует ли реагировать

Эксперты считают, что ждать новых переговоров между Украиной и Россией пока не стоит

В Государственной Думе России заявили, что Украина должна прекратить удары по аэродромам и железнодорожным мостам, а также согласиться на краткосрочное перемирие на фронте. Только в таких условиях, как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным вопросам Алексей Чепа, может состояться третий раунд переговоров.

"Телеграф" обратился к политологам, чтобы узнать, почему столь важное сообщение передается через первоочередных политиков и стоит ли воспринимать такое сообщение серьезно. Поскольку, исходя из методов работы Кремля, Россия может выдвигать большое количество условий без перспективы реальных переговоров.

Кремль пытается размыть ответственность

Евгений Магда подчеркнул, что серьезных намерений по мирному урегулированию в этих заявлениях искать не стоит. Он заявил, что в России нет реального парламентаризма: "Все мы понимаем, что они там живут в ручном управлении. Я даже не знаю, для чего на это реагировать".

Евгений Магда

По его мнению, подобные заявления являются элементом информационного влияния, позволяющего Кремлю размывать ответственность: "Не может даже Песков со своими усами такое заявить. Поэтому логично: они просто размывают ответственность и пытаются показать, что у них тоже есть парламент, называется "Госдура", – прокомментировал политолог.

Эксперт также указал на противоречивость такой позиции: "Почему мы должны прекратить наносить удары по военным объектам агрессора? Потому что они так придумали?" Он также напомнил, что меморандум, представленный 2 июня Россией в Стамбуле, был не предложением, а фактически – ультиматумом.

Вся их логика состоит в том, что Украина должна капитулировать. Я не знаю, какой силы были взрывы на Крымском мосту, но думаю, что это очень хороший подарок Путину. И очень показателен, потому что это для него сакральный объект. Надо отдать должное украинским спецслужбам за то, что с ним активно поработали.

В России есть плюрализм, но только при одном условии

По словам политолога Владимира Фесенко, заявление Чепы не имеет никакого политического значения и никак не повлияет на дальнейшее развитие переговорного процесса.

"Проблема не в том, что говорит этот депутат, он ни на что не влияет и не является рупором Кремля. Это лишь одно из мнений, которые много звучит в России. Там тоже есть свой плюрализм. Кроме ситуации, когда уже есть четкая официальная позиция, тогда все ее придерживаются", – заявил Фесенко.

Владимир Фесенко

Эксперт убежден: в России все решает один человек – и это Путин, которому переговоры нужны исключительно для Трампа.

"В контексте сегодняшнего события, я имею в виду подрыв опоры Крымского моста, в ближайшее время никаких переговоров не будет. Я думаю, что о переговорах будет идти речь в конце следующей недели. В зависимости от ситуации, возможно, состоится очередной разговор Трампа и Путина или разговор Рубио с Лавровым. Будут определенные консультации, что и как делать дальше", — обозначил политолог.

Он также добавил, что нынешний российский меморандум состоит из двух частей: чисто ультимативной и более мягкой, имитирующей компромисс. Однако даже она предусматривает односторонние уступки только со стороны Украины.

"Если Россия будет готова обсуждать график демобилизации обоих государств, а не только Украины, если будет готова говорить о конкретных условиях прекращения огня – тогда можно говорить об определенной перспективе. Но если будет настаивание только на их условиях – это тупик", – считает эксперт.

Политолог настоял, что без посредничества – американского или турецкого – продвинуться в переговорах будет невозможно: "Нужен кто-то, кто или предложит компромиссную позицию, или будет вести переговоры с обеими сторонами относительно ее согласования. Если не будет такого действенного посредничества, то заметного и значимого продвижения вперед".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня украинская делегация передала российской стороне обновленный список депортированных и похищенных детей. Хотя тема незаконного вывоза украинских несовершеннолетних поднималась и раньше, в этот раз она стала одним из ключевых пунктов обсуждения.