Зміна уряду в Болгарії: який позитив для Україні є у перемозі "нового Орбана"

Оборонні проєкти пов’язують країну з Україною

Перемога коаліції "Прогресивна Болгарія" на дострокових парламентських виборах вже викликала чимало дискусій, зокрема, чи стане експрезидент Румен Радев "новим Орбаном" стосовно України. Визначеності потрібно чекати у найближчі місяці, впевнений експерт, водночас є причини, чому такий розвиток подій менш імовірний.

Що потрібно знати:

Радев критикував військову допомогу, але не виступав проти українців

За його каденції біженці отримували допомогу в Болгарії

Ключове питання — десятирічна безпекова угода з Україною

Інвестиції ЄС у оборонні проєкти перевищили 1 млрд євро

Радник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Болгарії Олександр Тищенко в коментарі "Телеграфу" зазначив, що Радев ніколи не висловлювався проти українців, які знайшли прихисток в Болгарії. Ба більше, саме за його президентської каденції біженці прибували в Болгарію і отримувати допомогу з транспортуванням та розміщенням.

Детальніше у матеріалі: "Новий Орбан" може забрати в нас лише одне. Українців закликали не хвилюватися

Радев був не в захваті, але є нюанс

Тищенко виділив камінь спотикання між новою владою Болгарії та Україною — десятирічний договір про безпеку, підписаний у березні 2026 року попереднім прем'єром.

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Болгарії Андрій Гуров

Довідково: Договір передбачає посилення оборонної взаємодії, координацію в питаннях Чорноморського регіону, енергетичної безпеки, санкційної політики та відбудови України. Зокрема, Болгарія підтвердила продовження військової допомоги Україні та розвиток оборонно-промислової кооперації, серед іншого у виробництві дронів і боєприпасів у межах спільних програм.

"Фактично єдине, проти чого виступав Румен Радев — надання військової допомоги Україні, побоюючись ескалації. Та як політик з військовим досвідом, він не може не розуміти, що зростання ВВП Болгарії не в останню чергу зумовлене продажем військової техніки в Україну", — каже Тищенко.

Завдяки співпраці в оборонці, саме Болгарію обрали для будівництва порохового заводу спільно з Rheinmetall (Німеччина). Інвестиції ЄС перевищили мільярд євро.

Чи буде Радев ініціювати відмові від договору залежить від того, чи розглядатиме партія-переможець виборів коаліцію з тою, від якої був попередній прем'єр. Проте результат партії "Прогресивна Болгарія" дає можливість сформувати уряд і самостійно.

Що каже Радев про свій курс

Тищенко звертає увагу, що Радев в промові наголосив на зусиллях для продовження європейського шляху Болгарії. Та потрібно дочекатися справ, а не слів — це буде видно в найближчі місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Угорщині змінилась влада. Основний фокус буде на внутрішніх проблемах, тоді як Україні може знадобитися піти на поступки для налагодження стосунків між державами.