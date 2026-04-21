Смена правительства в Болгарии: какой позитив для Украины в победе "нового Орбана"

Оборонные проекты связывают страну с Украиной

Победа коалиции "Прогрессивная Болгария" на досрочных парламентских выборах уже вызвала немало дискуссий, в частности станет ли экспрезидент Румен Радев "новым Орбаном" в отношении Украины. Определенности нужно ждать в ближайшие месяцы, уверен эксперт, в то же время есть причины, почему такое развитие событий менее вероятно.

Что нужно знать:

Радев критиковал военную помощь, но не выступал против украинцев

При его каденции беженцы получали помощь в Болгарии

Ключевой вопрос — десятилетнее безопасное соглашение с Украиной

Инвестиции ЕС в оборонные проекты превысили 1 млрд евро

Советник Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Болгарии Александр Тищенко в комментарии "Телеграфу" отметил, что Радев никогда не высказывался против украинцев, нашедших убежище в Болгарии. Более того, именно при его президентской каденции беженцы прибывали в Болгарию и получали помощь с транспортировкой и размещением.

Детальнее в материале: "Новый Орбан" может забрать у нас только одно. Украинцев призвали не беспокоиться

Радев был не в восторге, но есть нюанс

Тищенко выделил камень преткновения между новой властью Болгарии и Украины — десятилетний договор о безопасности, подписанный в марте 2026 предыдущим премьером.

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Болгарии Андрей Гуров/ Источник: Офис президента

Справка: Договор предусматривает усиление оборонного взаимодействия, координацию в вопросах Черноморского региона, энергетической безопасности, санкционной политики и восстановления Украины. В частности, Болгария подтвердила продолжение военной помощи Украине и развитие оборонно-промышленной кооперации, среди прочего в производстве дронов и боеприпасов в рамках совместных программ.

"Фактически единственное, против чего выступал Румен Радев — оказание военной помощи Украине, опасаясь эскалации. Но как политик с военным опытом, он не может не понимать, что рост ВВП Болгарии не в последнюю очередь обусловлен продажей военной техники в Украине ", — говорит Тищенко.

Благодаря сотрудничеству в оборонке именно Болгарию выбрали для строительства порохового завода совместно с Rheinmetall (Германия). Инвестиции ЕС превысили миллиард евро.

Румен Радев

Будет ли Радев инициировать отказ от договора зависит от того, будет ли партия-победитель выборов рассматривать коалицию с той, от которой был предыдущий премьер. Однако результат партии "Прогрессивная Болгария" позволяет сформировать правительство и самостоятельно.

Что говорит Радев о своем курсе

Тищенко обращает внимание, что Радев в речи отметил усилия для продолжения европейского пути Болгарии. Но нужно дождаться дел, а не слов – это будет видно в ближайшие месяцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Венгрии сменилась власть. Основной фокус будет на внутренних проблемах, в то время как Украине может понадобиться пойти на уступки для налаживания отношений между государствами.