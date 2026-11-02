Карлсон заявив про можливий ядерний удар США по Ірану: які фейки він поширював раніше

Раніше американський журналіст повторював російські наративи про Україну

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Американський телеведучий Такер Карлсон заявив, що адміністрація Дональда Трампа може найближчими днями завдати ядерного удару по Ірану. За його версією, президент США має визначитися до 7 листопада – під тиском прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Коротко про головне

Карлсон заявив про можливий ядерний удар США по Ірану та стверджує, що Трамп має визначитися до 7 листопада.

Раніше його заяви неодноразово спростовували, зокрема щодо продажу Україною зброї мексиканським картелям.

Фактчекери виявили маніпуляції та неправдиві твердження Карлсона про COVID-19 і міграцію у США.

Заяву Карлсон опублікував в соцмережі X. Можливою ціллю ведучий назвав гору Пикакс у центральному Ірані. За його словами, які він приписує ізраїльській розвідці, там відновили збагачення урану.

Карлсон заявив, що США можуть завдати ядерного удару по Ірану

Карлсон стверджує, що звичайна американська зброя не здатна пробити близько 300 футів граніту над підземними тунелями. Він також заявляє, що Росія попередила щонайменше два уряди: ядерний удар США по Ірану розв’яже їй руки для застосування ядерної зброї проти України. Раніше Карлсон вже робив заяви, які виявлялись брехливими фейками.

Фейк про продаж української зброї мексиканським картелям

У лютому 2025 року Карлсон звинуватив Україну в перепродажі американської зброї мексиканським наркокартелям. Центр протидії дезінформації при РНБО спростував цю заяву. Ведучий повторив російський фейк 2022 року. Той виник через помилку мексиканського телеканалу Milenio Televisión: у сюжеті гранатомет М136 АТ4 назвали Javelin.

Спроба замаху України на Трампа

В квітні 2025 Такер Карлсон заявив, нібито українська влада була причетна до організації замаху на Дональда Трампа. Ця інформація є черговою вигаданою сенсацією, яка не має під собою жодного підтвердження чи доказів, ба більше навіть ефемерного зв'язку. В Україні у відповідь нагадали — Карлсон хотів працювати в ЦРУ, та не пройшов тест на інтелект.

Руйнація Каховської ГЕС

У червні 2023 року Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської гідроелектростанції. Це сталося у першому ж випуску його авторського шоу "Tucker on X". Його головним аргументом було те, що руйнування ГЕС нібито завдало більше шкоди саме Росії (зокрема, через постачання води в окупований Крим), тому Кремлю це було невигідно.

Мобілізація в Україні та біолабораторії

Ведучий неодноразово публікував брехню про Україну, яка перегукується з російськими тезами. Зокрема, він розповідав про "біолабораторії" та заявляв, що Володимир Зеленський нібито втратив легітимність і не має права оголошувати про мобілізацію українців. Ця теза повторює російську пропаганду й ігнорує законодавчу заборону проводити вибори під час воєнного стану.

Маніпуляції про COVID-19 та міграцію у США

Дістається від журналіста і американцям. Карлсон звинувачував Ентоні Фаучі, який очолював Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, у причетності до створення коронавірусу й заперечував дієвість вакцинації. Перевірка Science показала, що ведучий виривав факти з контексту, посилався на давно спростовані дослідження, а зміну наукових рекомендацій після появи нових доказів подавав як брехню.

Ще одне неправдиве твердження Карлсона стосувалося нелегальної імміграції: він заявляв, що в серпні 2023 року вона нібито перевищила кількість народжень у США. Перевірка PolitiFact показала, що того місяця зареєстрували 322 000 народжень і 304 073 випадки контакту прикордонних служб із мігрантами. Остання цифра — кількість подій загалом на кордоні, деякі люди намагались його перетнути неодноразово.

Хто такий Такер Карлсон і як він просуває проросійські тези

Такер Карлсон неодноразово поширював неправдиві твердження

Такер Карлсон – американський консервативний коментатор і журналіст. У 2016–2023 роках він вів Tucker Carlson Tonight на Fox News, а після звільнення заснував Tucker Carlson Network. Російське вторгнення в Україну він називав "прикордонною суперечкою".

У лютому 2024 року Карлсон записав інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили цю розмову як інформаційну операцію Кремля для західної аудиторії. Спілкувався він також і з російським міністром Сергієм Лавровим, і з путінським філософом Дугіним.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський жорстко розкритикував Такера Карлсона через його скандальні заяви щодо Києва та інтерв’ю з Володимиром Путіним. Зеленський, зокрема, нагадав, що на виборах 2019 року його підтримали 73% населення України, відповідаючи на оцінки Карлсона щодо його легітимності.