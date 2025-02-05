"Припинити лизати зад Путіну": Зеленський жорстко "розкатав" американського пропагандиста Карлсона

Складається враження, що своєї думки у Карлсона немає – тільки кремлівська

Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував американського пропагандиста Такера Карлсона, який відомий своїми скандальними заявами на адресу Києва та інтерв'ю, яке він взяв у мешканця Кремля Володимира Путіна. Зеленський зазначив, що Карлсон залюбки поширює російські пропагандистські наративи.

Про це український президент сказав в інтерв'ю Пірсу Моргану. Зеленський підкреслив, що Карлсон постійно майже повністю повторює заяви Путіна, тому створюється таке враження, що своєї думки в нього немає.

"Здається мені, йому треба глибше розуміти, що відбувається в Україні, припинити працювати на Путіна, припинити лизати його зад. Чесно", – зазначив український президент.

Зеленський додав, що Карлсон, розповсюджуючи проросійську дезінформацію, навмисно обманює людей, чудово знаючи, що відверто бреше. Наприклад, він збрехав, що в Україні нібито переслідують релігійні християнські конфесії. Це неправда, оскільки Московський патріархат виключили з Ради церков України за рішенням безпосередньо релігійних інституцій, а не влади. А щодо легітимності Зеленського – на виборах 2019 року його обрали 73% населення України, тому точно не Карлсону це оцінювати.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану. У ньому він відповів на питання про стан справ на фронті, залежність від західної допомоги, а також розвіяв деякі російські наративи. "Телеграф" наводить головні заяви з цього інтерв'ю.

Зазначимо, що інтерв'ю в Путіна Карлсон взяв на початку лютого 2024 року. Путін під час розмови з ним наговорив багато псевдоісторичної маячні. Він влаштував американцю "історичний екскурс" на майже півгодини; на восьмій хвилині Карлсон заявив, що це не стосується теми зустрічі та він заплутався, але Путіна це не зупинило.

Окрім цього, в грудні 2024 року Карлсон взяв інтерв'ю у російського міністра іноземних справ Сергія Лаврова. Голова російського МЗС зробив низку скандальних заяв – звісно, не таких, як його керівник, глава РФ Володимир Путін, але теж не обійшлося без гучної пропагандистської риторики.