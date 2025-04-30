Українська влада хотіла вбити Трампа? Такер Карлсон вигадав нову "сенсацію" і отримав жорстку відповідь

Телеведучий Карлсон звинуватив Україну в спробі вбивства Трампа

Американський телеведучий Такер Карлсон знову вигадав неймовірну історію, схожу на детектив. Він вигадав історію про причетність української влади до замаху на чинного президента США Дональда Трампа. Звісно, журналіст не навів жодних доказів своїх гучних заяв, але все одно закликав "докопатися до суті" вигаданого українського сліду.

Карлсон звинуватив Україну у замаху на Трампа:. "Це факт, що елементи українського уряду намагалися вбити купу людей. Починаючи з [замаху на] нинішнього президента, і я не зовсім розумію, чому ми не докопалися до суті. Я, знаєте, піднімав це у своєму шоу. Думаю, нам треба докопатися до суті. Я не знаю, що з цим розслідуванням щодо подій у Батлері, Пенсільванія. Я маю на увазі, що так багато очевидних питань без відповіді", – заявив Карлсон в інтерв’ю Мегін Келлі.

Варто зазначити, що жодної офіційної інформації про будь-які зв'язки Томаса Меттью Крукса, стрільця, який здійснив замах на Трампа, з Україною ніколи не оприлюднювалося.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України, лейтенант Андрій Коваленко жорстко відреагував на ці безпідставні звинувачення. "Вкотре повторю, коли Такер Карлсон повторює російські фейки, я завжди згадую реальну історію з його життя. Такер Карлсон дуже хотів служити в ЦРУ, але не пройшов тест IQ. Цього достатньо, думаю", – прокоментував Коваленко.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Іран намагався влаштувати замах на Трампа. Мін'юст США висунув офіційні звинувачення.