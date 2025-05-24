Новинський поскаржився Карлсону на "диктатуру" в Україні. Його поставили на місце у мережі (відео)

Усю розмову він "поливав Україну брудом"

Колишній народний депутат України, підсанкційний олігарх та бізнесмен російського походження Вадим Новинський дав інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону. Новинський заявив, що після його критики української влади в цій розмові, його "будуть переслідувати ще більше" проте він "не боїться".

Інтерв'ю з Новинським Такер Карлсон опублікував на своєму YouTube-каналі. Після критики президента України Володимира Зеленського, з якої Новинський почав інтерв'ю, журналіст сказав "тобто ви описуєте диктатуру" та запитав, чи не боїться він за свою безпеку.

"Просто з'явившись на вашому шоу? Я розумію, що влада Зеленського переслідуватиме мене далі, можливо, сильніше", — поскаржився Новинський.

Далі він згадав свої "образи" на Україну та особисто Зеленського — "він підписав три укази про введення проти мене санкцій під різними приводами". Згадав кримінальні провадження проти себе.

"І після цього інтерв'ю, і після того, як я скажу, що, на мою думку, відбувається в нашій країні, я впевнений… що проти мене буде ще більше переслідувань. Але я не боюсь", — заявив олігарх.

Що йому відповіли у мережі

Коментатори розкритикували слова Новинського. Люди не готові слухати "одкровення" втікача та пособника Росії про Україну. Його заяви оцінили як дезінформацію та намагання дестабілізації.

"Ще б у Яника запитали що сьогодні в Україні", "Інтерв'ю Новинського Карлсону — спроба дестабілізації та поширення дезінформації про Україну", "Чому всі ушльопки, які роками сиділи на кормушці у раші кукарекають про диктатуру. І з**би ще. Ну не готовий за Україну воювати, втікаєш і живеш нове життя, ні, треба по***діти про диктатуру в країні де війна", — пишуть у мережі.

Як повідомляв "Телеграф", Новинський звинуватив в ударі по "Охматдиту" політиків, а не росіян. У мережі йому відповіли.