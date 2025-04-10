Понад 30 років разом і мають четверо дітей: що відомо про дружину скандального Такера Карлсона

Карлсон виховує з дружиною четверо дітей

Такер Карлсон — скандальний американський журналіст і ексведучий телеканалу Fox News. Він брав інтерв'ю в кремлівського диктатора Володимира Путіна у Москві. Натомість дружина журналіста не часто з'являється на публіці.

"Телеграф" розкаже, хто є дружиною одіозного ведучого, як вони познайомилися і як довго перебувають у шлюбі.

Що відомо про дружину Такера Карлсона

Дружині журналіста — С'юзан Томсон Карлсон — зараз близько 57 років. Вона походить із традиційної християнської сім'ї. Карлсон і С'юзан познайомилися ще під час навчання у школі-інтернаті. Цікаво, що батько Сьюзан працював директором цього навчального закладу.

Карлсон познайомився з майбутньою дружиною у школі, фото Getty Images

Такер був головним у шкільному дискусійному гуртку. Він вразив дівчину вмінням красиво говорити, а С'юзан сподобалась йому зовні. Пізніше хлопець став бакалавром історії та навіть спробував влаштуватися в ЦРУ. Однак йому не вдалося це зробити.

Карлсона вразила краса С'юзан, фото Getty Images

С'юзан Карлсон періодично з'являлась на заходах, фото Getty Images

Тож, Такер, як і його батько, Річард Карлсон, який очолював "Голос Америки", пішов у журналістику. Тоді ж він освідчився С'юзан, а ще попросив благословення у її батька. Весільна церемонія відбулась у каплиці.

Карлсон одружений вже понад 33 роки, скриншот з мережі

Подружжя Карлсон має четверо дітей, фото Getty Images

С'юзан певний час працювала вчителькою в єпископальній школі. Згодом Карлсон почав підійматися по кар'єрних сходах у журналістиці, тож жінка вирішила зосередитися на сім'ї. У С'юзан і Такера з'явилось четверо дітей.

Подружжя Карлсон з дітьми, фото з мережі

У 2018 році у будинок Карлсона намагалися проникнути невідомі та хотіли змусити родину покинути місто. Однак тоді все обійшлося.

Чим відзначився Такер Карлсон

Карлсон мав авторське шоу на телеканалі Fox News, аудиторія якого перевищувала 5 мільйонів глядачів. Свого часу він поширював там конспірологічні теорії про коронавірус.

Такера звільнили з Fox News після того, як медіа повинно було виплатити канадській компанії Dominion Voting Systems за наклеп. У 2020 році після перемоги Джо Байдена на виборах телеканал поширював інформацію, що машини для голосування виробництва цієї компанії могли використовувати для спотворення результатів виборів. Сума компенсації за наклеп становила 767 мільйонів доларів.

Журналіст називав повномасштабне вторгнення Росії в Україну "прикордонною суперечкою". До того ж він казав, що президент Володимир Зеленський — "нахабний іноземець у футболці, який вимагає грошей".

Карлсон звинувачував Україну у підриві Каховської ГЕС. Він заявив, що ця катастрофа принесла більше шкоди Росії, говорячи про окупований Крим, ніж Україні.

Апогеєм цинічності стало інтерв'ю, яке американець взяв у президента Росії Володимира Путіна. Під час нього очільник Кремля поширював псевдоісторичну маячню, зокрема, що назву "Україна" вигадали поляки, а також, що лівобережні землі начебто "історично належать Росії".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіка конгресвумен Вікторії Спартц. Вони познайомилися у потязі.