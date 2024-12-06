Такер Карлсон взяв інтерв'ю у Лаврова: чого встиг наговорити російський міністр

Лавров наговорив відбірної та еталонної маячні, а також вчергове озвучив бажання Кремля – вони, яка несподіванка, не змінилися

Американський журналіст та колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського міністра іноземних справ Сергія Лаврова. Голова російського МЗС зробив низку скандальних заяв та наговорив відбірної нісенітниці – звісно, не такої, як його керівник, глава РФ Володимир Путін, але теж неодноразово "кринжанув".

Інтерв'ю опубліковано на особистому сайті Карлсона. Серед епічних заяв Лаврова – про те, що між США та Росією нібито ведеться "гібридна війна", тобто росіяни через майже три роки бойових дій в Україні все ще не здатні визнати, що б'ють їх звичайні українці, а не "американські найманці" та "негри-інструктори НАТО".

Про що ще говорив російський міністр американському журналісту:

Москва, за версією Лаврова, "захищає українців". Від чого вона їх "захищає", та як у цей "захист" вписуються масові вбивства цивільного населення – Лавров говорити, вочевидь, посоромився.

Російський "Орєшнік" – це, мовляв, "повідомлення" США та Україні; спроба налякати та показати, що російський режим готовий використовувати будь-які засоби, щоб не дозволити Заходу завдати РФ стратегічної поразки. Щоправда, Лавров був змушений визнати, що Вашингтон та Захід загалом проігнорували загрозу, тому поспішив заявити – це буцімто був тільки "тестовий запуск", будуть ще "повідомлення" (тобто фактично анонсував нові теракти проти України).

Росія, заявив Лавров, "ненавидить" навіть думку про ядерну війну зі Сполученими Штатами. Щоправда, міністр не зміг пояснити, як це збігається з постійними закликами російських пропагандистів перетворити США та Європу на "ядерний попіл" та агресивною зміною ядерної доктрини РФ.

За переконаннями Лаврова, Росія нібито не має наміру знищувати український народ, бо ж то — російські "брати та сестри".

Традиційно російський міністр озвучив також те, чого хоче Кремль та Путін: Україна не повинна бути членом НАТО, не повинна мати армії, не повинна мати військових баз та проводити навчання з іноземними військами на своїй території.

Окрім цього, заявив він, Україна повинна визнати Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області частинами РФ.

На завершення Лавров зробив кілька заяв, що в Україні, мовляв, повинні "бути захищеними" російська мова, російська культура та російська церква – тобто частину інтерв'ю він просто поширював стандартні наративи російської пропаганди.

При цьому цинізм Лаврова вражає: на питання Карлсона, скільки ж людей загинуло у війні, російський міністр порівняв смерті цивільних в Україні та в Секторі Гази: перше він назвав "трагедією", друге – "катастрофою". Говорити про втрати російських військових в Україні Лавров взагалі не захотів зі зрозумілої причини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку року вийшло інтерв’ю Такера Карлсона з Володимиром Путіним. На Заході оцінили цю розмову, але трохи не так, як сподівалися Карлсон та сам Путін.