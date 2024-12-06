Такер Карлсон взяв інтерв'ю у Лаврова: чого встиг наговорити російський міністр
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Лавров наговорив відбірної та еталонної маячні, а також вчергове озвучив бажання Кремля – вони, яка несподіванка, не змінилися
Американський журналіст та колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського міністра іноземних справ Сергія Лаврова. Голова російського МЗС зробив низку скандальних заяв та наговорив відбірної нісенітниці – звісно, не такої, як його керівник, глава РФ Володимир Путін, але теж неодноразово "кринжанув".
Інтерв'ю опубліковано на особистому сайті Карлсона. Серед епічних заяв Лаврова – про те, що між США та Росією нібито ведеться "гібридна війна", тобто росіяни через майже три роки бойових дій в Україні все ще не здатні визнати, що б'ють їх звичайні українці, а не "американські найманці" та "негри-інструктори НАТО".
Про що ще говорив російський міністр американському журналісту:
- Москва, за версією Лаврова, "захищає українців". Від чого вона їх "захищає", та як у цей "захист" вписуються масові вбивства цивільного населення – Лавров говорити, вочевидь, посоромився.
- Російський "Орєшнік" – це, мовляв, "повідомлення" США та Україні; спроба налякати та показати, що російський режим готовий використовувати будь-які засоби, щоб не дозволити Заходу завдати РФ стратегічної поразки. Щоправда, Лавров був змушений визнати, що Вашингтон та Захід загалом проігнорували загрозу, тому поспішив заявити – це буцімто був тільки "тестовий запуск", будуть ще "повідомлення" (тобто фактично анонсував нові теракти проти України).
- Росія, заявив Лавров, "ненавидить" навіть думку про ядерну війну зі Сполученими Штатами. Щоправда, міністр не зміг пояснити, як це збігається з постійними закликами російських пропагандистів перетворити США та Європу на "ядерний попіл" та агресивною зміною ядерної доктрини РФ.
- За переконаннями Лаврова, Росія нібито не має наміру знищувати український народ, бо ж то — російські "брати та сестри".
- Традиційно російський міністр озвучив також те, чого хоче Кремль та Путін: Україна не повинна бути членом НАТО, не повинна мати армії, не повинна мати військових баз та проводити навчання з іноземними військами на своїй території.
- Окрім цього, заявив він, Україна повинна визнати Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області частинами РФ.
- На завершення Лавров зробив кілька заяв, що в Україні, мовляв, повинні "бути захищеними" російська мова, російська культура та російська церква – тобто частину інтерв'ю він просто поширював стандартні наративи російської пропаганди.
При цьому цинізм Лаврова вражає: на питання Карлсона, скільки ж людей загинуло у війні, російський міністр порівняв смерті цивільних в Україні та в Секторі Гази: перше він назвав "трагедією", друге – "катастрофою". Говорити про втрати російських військових в Україні Лавров взагалі не захотів зі зрозумілої причини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку року вийшло інтерв’ю Такера Карлсона з Володимиром Путіним. На Заході оцінили цю розмову, але трохи не так, як сподівалися Карлсон та сам Путін.