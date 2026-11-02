Ранее американский журналист повторял российские нарративы об Украине

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Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану. По его версии, президент США должен определиться до 7 ноября – под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Кратко о главном

Карлсон заявил о возможном ядерном ударе США по Ирану и утверждает, что Трамп должен принять решение до 7 ноября.

Ранее его заявления неоднократно опровергались, в частности, касательно продажи Украиной оружия мексиканским картелям.

Фактчекеры выявили манипуляции и ложные утверждения Карлсона о COVID-19 и миграции в США.

Заявление Карлсон опубликовал в соцсети X. Возможной целью ведущий назвал гору Пикакс в центральном Иране. По его словам, которые он приписывает израильской разведке, там возобновили обогащение урана.

Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану

Карлсон утверждает, что обычное американское оружие не способно пробить около 300 футов гранита над подземными туннелями. Он также заявляет, что Россия предупредила как минимум два правительства: ядерный удар США по Ирану развяжет ей руки для применения ядерного оружия против Украины. Ранее Карлсон уже делал заявления, которые оказывались лживыми фейками.

Фейк о продаже украинского оружия мексиканским картелям

В феврале 2025 года Карлсон обвинил Украину в перепродаже американского оружия мексиканским наркокартелям. Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг это заявление. Ведущий повторил российский фейк 2022 года. Он возник из-за ошибки мексиканского телеканала Milenio Televisión: в сюжете гранатомет М136 АТ4 назвали Javelin.

Попытка покушения Украины на Трампа

В апреле 2025 года Такер Карлсон заявил, будто украинская власть была причастна к организации покушения на Дональда Трампа. Эта информация – очередная выдуманная сенсация, не имеющая под собой никаких подтверждений или доказательств, более того, даже эфемерной связи. В ответ в Украине напомнили – Карлсон хотел работать в ЦРУ, но не прошел тест на интеллект.

Разрушение Каховской ГЭС

В июне 2023 года Карлсон обвинил Украину во взрыве Каховской гидроэлектростанции. Это произошло уже в первом выпуске его авторского шоу "Tucker on X". Его главным аргументом было то, что разрушение ГЭС якобы нанесло больше вреда именно России (в частности, из-за поставок воды в оккупированный Крым), поэтому Кремлю это было невыгодно.

Мобилизация в Украине и биолаборатории

Ведущий неоднократно публиковал ложь об Украине, которая перекликается с российскими тезисами. В частности, он рассказывал о "биолабораториях" и заявлял, что Владимир Зеленский якобы утратил легитимность и не имеет права объявлять о мобилизации украинцев. Этот тезис повторяет российскую пропаганду и игнорирует законодательный запрет проводить выборы во время военного положения.

Манипуляции о COVID-19 и миграции в США

Достается от журналиста и американцам. Карлсон обвинял Энтони Фаучи, возглавлявшего Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, в причастности к созданию коронавируса и отрицал эффективность вакцинации. Проверка Science показала, что ведущий вырывал факты из контекста, ссылался на давно опровергнутые исследования, а изменение научных рекомендаций после появления новых доказательств представлял как ложь.

Еще одно ложное утверждение Карлсона касалось нелегальной иммиграции: он заявлял, что в августе 2023 года она якобы превысила число рождений в США. Проверка PolitiFact показала, что в том месяце зарегистрировали 322 000 рождений и 304 073 случая контакта пограничных служб с мигрантами. Последняя цифра – общее количество событий на границе, некоторые люди пытались пересечь ее неоднократно.

Кто такой Такер Карлсон и как он продвигает пророссийские тезисы

Такер Карлсон неоднократно распространял ложные утверждения

Такер Карлсон – американский консервативный комментатор и журналист. В 2016–2023 годах он вел Tucker Carlson Tonight на Fox News, а после увольнения основал Tucker Carlson Network. Российское вторжение в Украину он называл "пограничным спором".

В феврале 2024 года Карлсон записал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Аналитики Института изучения войны оценили эту беседу как информационную операцию Кремля для западной аудитории. Общался он также и с российским министром Сергеем Лавровым, и с путинским философом Дугиным.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский жестко раскритиковал Такера Карлсона из-за его скандальных заявлений о Киеве и интервью с Владимиром Путиным. Зеленский, в частности, напомнил, что на выборах 2019 года его поддержали 73% населения Украины, отвечая на оценки Карлсона относительно его легитимности.