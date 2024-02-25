Як не помилитися у передачі показників лічильника: прості, але важливі поради

Варто дотримуватись термінів передачі показників

Щоб уникнути переплати за комунальні послуги, необхідно передавати дані лічильника правильно. При цьому, терміни подачі показників визначаються залежно від типу тарифу.

"Телеграф" розібрався, як правильно це зробити та зберегти кошти. Поради дуже прості.

Як подавити показники лічильників

Показники електролічильника потрібно до 4 числа кожного місяця.

Через сайт ОСР (через особистий кабінет) Зателефонувати до кол-центру ОСР. Через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger). Іншим способом, передбаченим ОСР.

Показники лічильників гарячої та холодної води

Показники лічильників на воду варто передавати щомісяця до 28 числа. Дані можна передати наступними способами:

В особистому кабінеті. На сайті. За допомогою Viber-бота. За номером контакт-центру (044) 202-0202; За допомогою Telegram-бота у додатку. У Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ). Записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Варто зазначити, що подання актуальних даних лічильників на регулярній основі забезпечує оплату лише за об'єм спожитої води.

Показники газового лічильника споживачі повинні подавати з 1 по 5 число кожного місяця.

Передавати оператору ГРМ (облгазу). На сайті або у чат-боті облгазу. Зателефонувати в контакт-центр облгазу.

Окрім рахунків за газ українці також повинні платити за транспортування газу. Тут тариф фіксований і не залежить від кількості спожитого газу.

Раніше "Телеграф" писав, як заощадити кошти на електроенергії і заплатити менше за комуналку. Але цей спосіб підійде не всім