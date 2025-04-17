Новий рекорд: ціни на золото максимально зросли на тлі торгівельної війни Трампа

Останнього разу така ситуація була в 1980 році під час Іранської революції: тоді ціни на золото злетіли на рекордні 118%

Ціни на золото 16 квітня встановили новий рекордний максимум на тлі торгівельної війни, яку розв'язав президент США Дональд Трамп. Через ослаблення долара США, ескалацію торгівельної напруженості між державами та скептицизм щодо світового економічного зростання вранці золото торгувалося по 3282 долари за унцію, а ввечері вже перевищило 3300 доларів.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що зранку ціни на золото в США склали 3299,6 долара, а загалом цей дорогоцінний метал, який традиційно вважається найнадійнішим інвестиційним активом в періоди економічних та політичних пертурбацій, зріс в ціні на 26%.

Проте це був не вищий показник: до вечора 16 квітня золото досягло рекордної позначки у 3317,9 долара за унцію, оскільки центральні банки держав почали активно закуповувати золото, а на ринку очікують суттєвого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

"Золото змінюється у ціні, щоб відобразити поточний стан світових справ. Якщо ціна нам про щось говорить, то це явний тривожний дзвіночок", – пояснив виданню незалежний аналітик Росс Норман.

Останнього разу така ситуація була в 1980 році під час Іранської революції: тоді ціни на золото злетіли на рекордні 118%. Зараз ціни зросли тільки на 26%, проте Норман каже, що наступна позначка ціни складе приблизно 3500 доларів за унцію. Інші аналітики ставлять ще вищу планку – не менше 3600 доларів за унцію.

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