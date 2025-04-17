Китай відмовляється від нафти зі США: закуповуватиме у Канади

Світова торгівля переживає період серйозних потрясінь

Торгова війна, яка почалася після приходу Дональда Трампа до влади США, змусила Китай задуматися про відмову від американської нафти. Замість неї Пекін збільшує обсяги постачання з Канади.

За даними Bloomberg, у березні імпорт трубопроводом з Ванкувера склав безпрецедентні 7,3 мільйона барелів. Водночас постачання зі США скоротилися до 3 мільйонів барелів проти рекорду 29 мільйонів у червні 2024 року.

"Перерозподіл потоків північноамериканської сирої нафти до Китаю — найбільшого у світі імпортера сирої нафти — є ще одним прикладом економічних та стратегічних потрясінь, спричинених діями президента США Дональда Трампа щодо перебудови світових торгових відносин", — йдеться у повідомленні.

Імпорт до Китаю з Північної Америки істотно нижчий за обсяги постачання з Росії та Близького Сходу, проте канадська нафта має високу щільність і вміст сірки, що підходить для багатьох із найсучасніших китайських нафтопереробних заводів. Схожі характеристики є в іракського сорту Basrah Heavy, але він обходиться дорожче за канадський аналог.

"Вони не збираються робити ставку тільки на Росію або лише на Близький Схід. Будь-які новини з Канади будуть бажаними", — сказав президент Канадсько-китайського форуму з енергетики та навколишнього середовища Венран Цзян.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що Китай зобов’язав національні авіакомпанії тимчасово припинити отримання нових літаків Boeing, а також зупинити закупівлю авіаційного обладнання та комплектуючих у США. Таке рішення було реакцією Пекіна на введення Сполученими Штатами підвищених мит у розмірі 145% на китайські товари з ініціативи адміністрації Дональда Трампа.