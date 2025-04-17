"Арсенал" у скандальному матчі вибив "Реал" із Ліги чемпіонів (відео)

Королівський клуб не зумів оформити камбек

У середу, 16 квітня, "Реал" приймав "Арсенал" у рамках матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій грі Вершкові зазнали нищівної поразки з рахунком 0:3.

Зустріч, що проходила у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", завершилася з рахунком 1:2 на користь "Арсеналу". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм розпочався з атак "Арсеналу". Крім того, саме Каноніри створили найбільш вбивчий момент у першій половині зустрічі — пенальті. Щоправда, Сака не зумів реалізувати "вирок", який, до речі, було призначено за спірний фол Асенсіо. "Реал" також заробив 11-метровий удар за спірний фол Райса на Мбаппе, проте VAR виявив у цьому моменті офсайд, через що рішення рефері було скасовано.

У другому таймі команди обмінялися голами — за гостей відзначився Букайо Сака, а за господарів гол на рахунку Вінісіуса. До речі, гол Сака також викликав суперечки в мережі через можливий офсайд у початковій стадії атаки "Арсеналу". Точку в матчі поставив Габріел Мартінеллі, який реалізував вихід віч-на-віч.

"Реал – "Арсенал" – 1:2. Перший матч – 0:3.

Голи: Вінісіус (67) – Сака (65), Мартінеллі (90+3)

На 13-й хвилині Сака не реалізував пенальті (воротар).

Попередження: Райя (36), Партей (85) – Алаба (4), Асенсіо (11), Рюдігер (85)

"Реал": Куртуа, Лукас Васкес (Ендрік, 61) Асенсіо (Модрич, 73), Рюдігер, Алаба (Фран Гарсія, 61), Вальверде, Чуамені, Беллінгем, Родріго (Себальос, 61), Мбаппе (Браїм Діас, 75), Вінісіус.

"Арсенал": Райя, Тімбер (Вайт, 90+5), Саліба, Ківйор, Льюїс-Скеллі, Партей, Райс (Зінченко, 90+5), Едегор, Сака (Троссар, 77), Меріно, Мартінеллі (Тірні, 90+5).

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Арсенал" буде доступний тут пізніше.

Таким чином, "Арсенал" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє проти ПСЖ, який вибив із турніру "Астон Віллу".

У паралельному матчі "Інтер" та "Баварія" зіграли внічию з рахунком 2:2. Цей результат вивів міланський клуб до півфіналу ЛЧ.

Нагадаємо, "Арсенал" став третім на етапі ліги, "Реал" показав лише 11 результат. У підсумку іспанцям довелося грати в стиковому раунді проти "Манчестер Сіті", і Королівський клуб впорався з англійським бар’єром. У 1/8 фіналу ЛЧ "Реал" лише у серії пенальті пройшов "Атлетіко", а "Арсенал" з легкістю вибив ПСВ.