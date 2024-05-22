"Золота" вода: скільки українці платитимуть за кубометр після підвищення тарифу

Водоканали зараз на межі своїх можливостей забезпечують послуги належної якості

В Україні активно обговорюють підвищення тарифів на комунальні послуги і насамперед можуть зрости ціни на воду. Їх не переглядали вже три роки.

Представники Асоціації водоканалів зазначають, що така ситуація призвела до великих збитків і тому закликають Національну комісію з енергетики та комунальних послуг дозволити підняття цін на воду. Про це повідомляє видання "Вікна".

За словами директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, водоканали зараз на межі своїх можливостей забезпечують послуги належної якості. Однак під загрозою перебуває вся система водозабезпечення у країні.

У свою чергу, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук каже, що зараз середній показник становить 40-60 гривень, а після підвищення він буде наближатися до 100-150 гривень за кубометр.

Підвищення обумовлене чималими боргами водоканалів перед енергопостачальниками – близько 8 млрд. гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде тариф на газ в Україні в червні 2024 року та чи зміняться ціни.