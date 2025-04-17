Церковне свято 17 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб цілий рік не сумувати

Віряни в цей день відвідують храми

Сьогодні, 17 квітня православні християни та греко-католики вшановують пам'ять священномученика Симеона, єпископа Персидського. Окрім цього, зараз триває Страсний тиждень, і в цей день відзначається Чистий четвер.

Симеон був єпископом Селевкії-Ктезіфона — столиці Персії. Коли християни зазнавали переслідувань, його звинувачували у зв'язках із Грецією та діях проти царя. Симеона привели у кайданах на суд і на запитання царя, чому він не віддає належних почестей, єпископ відповів, що не збирається йому кланятися.

За це Симеона та його супутників стратили. Однак подвиг єпископа став символом вірності вірі.

Традиції та прикмети 17 квітня:

Віряни в цей день відвідують храми і моляться за зміцнення віри. Цього дня краще уникати сварок і негативних емоцій — краще присвятити день молитві.

вдень ясно — чекайте на сухе літо, а якщо похмуро — дощове;

граки в пилу купаються — буде тепла і ясна погода;

зацвіла кульбаба — літо буде вологим;

літають бджоли — чекайте на гарний урожай.

Фото: freepik

Що не можна робити 17 квітня:

працювати після обіду — краще завершити всі справи зранку;

починати нові справи — вони не принесуть успіх;

позичати гроші — з'являться фінансові проблеми;

важка фізична праця, не пов'язана з підготовкою до свята — цілий рік будете сумувати.

Іменини 17 квітня

Цього дня іменини святкують Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба покласти до великоднього кошика. Він несе глибоку символіку та нагадує про перемогу життя над смертю.

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