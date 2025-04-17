Ще одне відсторонення: у Пентагоні тривають репресії через Сигналгейт

Розслідування стосується ймовірного витоку секретної інформації з Пентагону щодо низки напрямків

Міністерство оборони США 16 квітня відсторонило від роботи вже третього високопосадовця в межах розслідування витоку секретної інформації (мова йде про так званий "Сигналгейт") – Коліна Керролла, керівника апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга. Раніше було відсторонено радника міністра оборони Дена Колдуелла та чиновника Пентагону Даріна Селніка.

Про це повідомляє Politico. Зазначається, що Колдуелла та Селніка вивели з будівлі Пентагону під охороною, їхній доступ до приміщень та інформації було заблоковано, Керрола ж просто відправили у безстрокову відпустку.

Розслідування стосується ймовірного витоку секретної інформації з Пентагону щодо низки напрямків: операційних планів Пентагону щодо можливого військового конфлікту за Панамський канал, візиту Ілона Маска до Пентагону, та призупинки передачі розвідувальних даних Україні. Також Керролл може бути пов'язаний із "Сигналгейтом".

Керролл, як і відсторонений нещодавно Колдуелл – ветеран морської піхоти США, офіцер резерву. До того, як почати працювати в Пентагоні, він був співробітником оборонного підрядника Anduril. Цікаво, що Керролла вже звільняли з посади за часів адміністрації Джозефа Байдена – його звинуватили у створенні токсичної атмосфери в офісі Штучного інтелекту Пентагону.

Вже третє відсторонення високопосадовця Пентагона за два дні спричинило нову потужну хвилю на адресу колишнього телеведучого Піта Хегсета, якого Трамп призначив міністром оборони. Демократи в Конгресі США вимагають його термінової відставки.

"Це вже другий серйозний витік секретної інформації за два місяці керівництва Хегсета в Міністерстві оборони. Його не мали призначати на цю посаду, а зараз він становить загрозу нацбезпеці. Хегсет повинен піти у відставку", — зазначив конгресмен-демократ Даніель Голдман в X.

Що відомо про скандал із Signal

Американські високопосадовці обговорювали військові удари по Ємену в закритому чаті месенджера. Однак через помилку до листування в Signal був доданий редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, який згодом оприлюднив отриману інформацію. Чат нібито містив дані про типи озброєння, цілі атак та запланований час ударів. Дональд Трамп запевнив, що йому нічого не відомо про те, як журналіст потрапив до чату його команди з національної безпеки. Водночас міністр оборони США Піт Хегсет заперечив, що в розмові йшлося про військові плани.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що особисті дані американських посадовців витекли в мережу. Йдеться нібито про електронні адреси, мобільні номери та паролі співробітників адміністрації Дональда Трампа.