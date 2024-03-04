Як повернути гроші, якщо сплатили за світло по чужому особовому рахунку: покрокова інструкція

Цю помилку можна легко та швидко виправити

Зняття показань лічильника електроенергії та оплата за світло потребують особливої уважності, адже лише одна неправильна цифра може призвести до проблем. Якщо випадково поклали гроші на особовий рахунок іншого абонента, то не поспішайте засмучуватись, адже кошти можна повернути.

Цю суму споживач може переказати на свій рахунок. Детальну інструкцію щодо повернення коштів опублікувала компанія Yasno.

Як повернути гроші, якщо заплатили за світло на чужий особовий рахунок

Все можна зробити не виходячи із дому. Достатньо мати при собі докази оплати та написати компанії на електронну пошту [email protected] або [email protected].

До листа варто додати скан-копії таких документів:

заява на пошук та повернення коштів на свій особовий рахунок (обов’язково вказати його номер);

документ, що підтверджує особу (наприклад, перша сторінка паспорта);

квитанція проведення оплати.

Зверніть увагу, що в останньому документі мають бути вказані ваші прізвище, ім’я та по батькові. Якщо у квитанції лише номер банківської картки, то доведеться підтвердити, що цей платіжний засіб належить вам.

У компанії опрацюють заявку за 2-3 робочі дні. Якщо все зробили правильно, то гроші відразу перекажуть на ваш особовий рахунок.

Раніше "Телеграф" писав, як заплатити за світло, якщо забули номер свого рахунку. На це піде кілька хвилин.