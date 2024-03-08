Повірка та заміна лічильника електроенергії: хто має платити

В разі крадіжки лічильника платити можуть змусити як споживача, так і балансотримача під'їзду

Лічильники електроенергії встановлені для кожного побутового споживача. Передавати показання та проходити повірку потрібно вчасно. Однак, якщо лічильник не пройшов перевірку, його потрібно замінити.

Відповідь, чиїм коштом це потрібно робити, "Телеграф" шукав на сайті НКРЕКП. Там зазначені джерела фінансування при встановленні та експлуатації засобів обліку електроенергії.

Якщо електроустановку потрібно облаштувати новим вузлом вимірювання або його модернізувати — робить постачальник послуг відповідно до договору за заявою та коштом споживача.

Якщо потрібно замінити або змінити місце розташування справного, непошкодженого лічильника — коштом ініціатора такої заміни/зміни.

Заміна несправного чи пошкодженого лічильника — коштом власника лічильника.

Заміна пошкодженого через несанкціонований демонтаж або відсутнього через крадіжку лічильника — здійснюється коштом сторони, що відповідала за його цілісність та збереження. ДТЕК уточнює, що відповідальність за лічильник в квартирі покладається на клієнта. Відповідальність за збереження лічильників на сходових клітинах покладається на балансоутримувача (ЖЕК, ОСББ або ЖБК).

Повірка, обслуговування та ремонт лічильників — коштом операторів системи розподілу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити якщо лічильник води пошкоджено — куди треба звертатись. Якщо вчасно не звернутися, можна отримати штраф.