Двозонний лічильник "день-ніч": як правильно зняти показники за електроенергію
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Деякі цифри та нулі не треба передавати
Лічильники електроенергії бувають різних видів, і інколи споживачам самостійно необхідно передавати показники приладу в обленерго. Власники двотарифних лічильників повинні пам'ятати, що вони відображають дані за поточним часом, датою, кількістю спожитої електроенергії в цілому, та за "нічним" та "денним" тарифом окремо.
Тобто споживачеві необхідно окремо фіксувати показники за кожною зоною "день" і "ніч". Про це йдеться на сайті Yasno.
Якщо встановлено двотарифний лічильник, споживання електричної енергії відбувається у двох зонах:
- з 7:00 до 23:00 – "день";
- з 23:00 до 7:00 – "ніч";
Для зняття показань необхідно визначити на панелі позначення "день" та "ніч", які залежно від компанії-виробника лічильника позначаються таким чином:
- NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ніч" — "Т12" ("Т2");
- GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";
- СТК: "день" – "Е1", "ніч" – "Е2".
Поетапна інструкція зняття показань двозонного лічильника:
- для перемикання значення натиснути кнопку "Введення";
- переключити табло на тариф "день" (Т11), переглянути та записати показники;
- переключити табло на тариф "ніч" (Т12), переглянути та записати показники.
Зауважимо, що при знятті показань лічильника необхідно писати лише цифри до коми (чорного кольору), що вказують на цілі кіловат-години. Цифри після коми та нулі писати не потрібно.
Середньодобовий показник не слід фіксувати, адже його розрахує постачальник послуг з урахуванням відповідних коефіцієнтів.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно обрати лічильник для світла, щоб зекономити кошти.