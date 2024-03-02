Двозонний лічильник "день-ніч": як правильно зняти показники за електроенергію

Деякі цифри та нулі не треба передавати

Лічильники електроенергії бувають різних видів, і інколи споживачам самостійно необхідно передавати показники приладу в обленерго. Власники двотарифних лічильників повинні пам'ятати, що вони відображають дані за поточним часом, датою, кількістю спожитої електроенергії в цілому, та за "нічним" та "денним" тарифом окремо.

Тобто споживачеві необхідно окремо фіксувати показники за кожною зоною "день" і "ніч". Про це йдеться на сайті Yasno.

Якщо встановлено двотарифний лічильник, споживання електричної енергії відбувається у двох зонах:

з 7:00 до 23:00 – "день";

з 23:00 до 7:00 – "ніч";

Для зняття показань необхідно визначити на панелі позначення "день" та "ніч", які залежно від компанії-виробника лічильника позначаються таким чином:

NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ніч" — "Т12" ("Т2");

GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";

СТК: "день" – "Е1", "ніч" – "Е2".

Поетапна інструкція зняття показань двозонного лічильника:

для перемикання значення натиснути кнопку "Введення";

переключити табло на тариф "день" (Т11), переглянути та записати показники;

переключити табло на тариф "ніч" (Т12), переглянути та записати показники.

Зауважимо, що при знятті показань лічильника необхідно писати лише цифри до коми (чорного кольору), що вказують на цілі кіловат-години. Цифри після коми та нулі писати не потрібно.

Середньодобовий показник не слід фіксувати, адже його розрахує постачальник послуг з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно обрати лічильник для світла, щоб зекономити кошти.