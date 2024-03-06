Платити вдвічі менше: українці можуть відчутно зекономити на одній із послуг ЖКГ

Вартість двозонного лічильника окупиться, щонайбільше, за рік

Тариф на електроенергію, який за минулий рік суттєво зріс, може бути вдвічі меншим. Нині він становить 2,64 грн за кВт-годину.

Однак, в постанові уряду №544 від 30 травня 2023 р., зазначено, що електрична енергія може коштувати вдвічі менше. Мова йде про нічний тариф і двозонні лічильники.

Підключення нічного тарифу безкоштовне, але для того, щоб ним скористатися, необхідно придбати двозонний лічильник за особисті кошти. Ціна на такі лічильники варіативна: залежно від виробника, він може коштувати від 1,6 тис. до 2,4 тис. грн.

Однак, воно того варте. Проста математика дозволяє зробити висновок, що вартість лічильника окупиться, щонайбільше, за рік. Наприклад, ви витрачаєте 250 кВт-год на місяць і половина витрат електроенергії припадає на ніч, а саме з 23:00 і до 7:00 — за один місяць ви заощадите близько 165 грн, адже нічний тариф означає, що ви сплачуєте на 50% менше. Отже, вже за рік вартість пристрою повністю окупиться і допоможе заощаджувати ваші гроші.

Щодо можливого підвищення тарифу на електроенергію, то в Міненерго постійно заперечують ці чутки. Разом з тим, в кожній заяві міністерство зауважує, що ціна залишиться старою до кінця опалювального сезону, який вже не за горами.

Варто також відзначити той факт, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко нещодавно заявив про те, що підвищення тарифів на світло все-таки варто чекати, але не одразу, а у два етапи.