Поверка и замена счетчика электроэнергии: кто должен платить

В случае кражи счетчика платить могут вынудить как потребителя, так и балансодержателя подъезда

Счетчики электроэнергии установлены для каждого потребителя. Передавать показания и поверку нужно вовремя. Однако если счетчик не прошел проверку, его нужно заменить.

Ответ, за чьи средства это нужно делать, "Телеграф" искал на сайте НКРЭКУ. Там отмечены источники финансирования при установлении и эксплуатации средств учета электроэнергии.

Если электроустановку нужно обустроить новым узлом измерения или модернизировать — делает поставщик услуг в соответствии с договором по заявлению и средством потребителя.

Если нужно заменить или изменить местоположение исправного, неповрежденного счетчика — за счет инициатора такой замены/изменения.

Замена неисправного или поврежденного счетчика — за счет владельца счетчика.

Замена поврежденного из-за несанкционированного демонтажа или отсутствующего из-за кражи счетчика — осуществляется за счет стороны, отвечающей за его целостность и сохранность. ДТЭК уточняет, что ответственность за счетчик в квартире возлагается на клиента. Ответственность за сохранность счетчиков на лестничных клетках возлагается на балансодержателя (ЖЭК, ОСМД или ЖСК).

Поверка, обслуживание и ремонт счетчиков — за счет операторов системы распределения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если счетчик воды поврежден — куда нужно обращаться. Если своевременно не обратиться, можно получить штраф.