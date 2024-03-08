Поверка и замена счетчика электроэнергии: кто должен платить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В случае кражи счетчика платить могут вынудить как потребителя, так и балансодержателя подъезда
Счетчики электроэнергии установлены для каждого потребителя. Передавать показания и поверку нужно вовремя. Однако если счетчик не прошел проверку, его нужно заменить.
Ответ, за чьи средства это нужно делать, "Телеграф" искал на сайте НКРЭКУ. Там отмечены источники финансирования при установлении и эксплуатации средств учета электроэнергии.
Если электроустановку нужно обустроить новым узлом измерения или модернизировать — делает поставщик услуг в соответствии с договором по заявлению и средством потребителя.
Если нужно заменить или изменить местоположение исправного, неповрежденного счетчика — за счет инициатора такой замены/изменения.
Замена неисправного или поврежденного счетчика — за счет владельца счетчика.
Замена поврежденного из-за несанкционированного демонтажа или отсутствующего из-за кражи счетчика — осуществляется за счет стороны, отвечающей за его целостность и сохранность. ДТЭК уточняет, что ответственность за счетчик в квартире возлагается на клиента. Ответственность за сохранность счетчиков на лестничных клетках возлагается на балансодержателя (ЖЭК, ОСМД или ЖСК).
Поверка, обслуживание и ремонт счетчиков — за счет операторов системы распределения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если счетчик воды поврежден — куда нужно обращаться. Если своевременно не обратиться, можно получить штраф.