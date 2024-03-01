Залишилось 3 дні: коли і як передати показання електроенергії

Головне, не передати зайвого, аби не було додаткових нарахувань

В Україні триває передача показань лічильників електроенергії. Дані було потрібно почати передавати з 28 лютого і до 3 березня, в такому разі вони будуть нараховані на 1 березня. Якщо показання передати пізніше, то розрахують за середньодобовим обсягом споживання.

Портал "Мегават" зазначає, що найпростіше передавати показання однотарифних приладів обліку. Потрібно передати цифри на табло до коми. Для того, щоб порахувати скільки використали кВт, від поточного значення віднімають попереднє.

Як передати показання двотарифного лічильника

Двотарифний лічильник рахує світло вдень та вночі. Денна зона оплачується у повній вартості і триває з сьомої ранку до 23 вечора, нічна зона — інші години і обходиться в половину дешевше.

Варто дізнатися, яким чином маркуються денна та нічна зона. Це має бути зазначено в інструкції до приладу, однак найчастіше позначено Т1 — денний тариф Т2 — нічний тариф. Кожна кількість кіловат, спожитих у рамках тарифу, записується окремо. В розрахунок беруться цифри розташовані перед комою без нулів попереду.

Як передати показання тризоннного лічильника

Ситуація з цим лічильником майже така сама як із попереднім, тільки тут три зони замість двох. Пікове навантаження з коефіцієнтом 1,5 рахується в два часових проміжки з 8 до 11 ранку та з 20 до 22 вечора. Напівпік, який оплачується зі звичайною вартістю, рахується з 7 до 8 ранку, з 11 дня до 20 вечора та з 22 до 23. Період з 23 до 7 ранку рахується з коефіцієнтом 0 і 4. Позначення тут можуть мати також той самий вигляд:

Т1 на піковий час

Т2 на напівпіковий час

Т3 на ніч.

Записувати показання потрібно окремо для кожної зони. Аналогічно використовуються тільки цифри, розташовані до коми без нулів попереду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно передавати показання лічильників води. Якщо прилад обліку має дефекти, його можуть змусити замінити. Повірку часто не проходять лічильники старше 12 років.