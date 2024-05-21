"Усі зобов'язані виконувати": Боррель прокоментував ордер МКС на арешт лідерів Ізраїля та ХАМАС

Мандат Міжнародного кримінального суду дозволяє видавати ордери на арешт осіб, які скоїли тяжкі міжнародні злочини

Усі держави у світі, які ратифікували свого часу статут Міжнародного кримінального суду, повинні його виконувати. В тому числі щодо ордерів на арешт, які видає МКС попри особи тих, на кого ці ордери видано.

Про це написав високий представник з питань дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель у соцмережі X. Він зазначив, що бере до відома рішення МКС про видачу ордерів на арешт керівництва терористів ХАМАС та урядовців Ізраїля.

"Я беру до відома рішення Прокурора МКС клопотати перед Палатою попереднього провадження I МКС про видачу ордерів на арешт Ях'ї Сінвара, Мохаммеда Дейфа, Ісмаїла Ханії, Беньяміна Нетаньягу і Йоава Галланта", – зазначив він.

Боррель нагадав, що мандат Міжнародного кримінального суду дозволяє видавати ордери на арешт осіб, які скоїли тяжкі міжнародні злочини. Завдання усіх держав, які ратифікували статус МКС – дотримуватися його.

Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі про видачу ордерів на арешт самого Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта. Він назвав це обурливим рішенням.

У США засудили клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі Каріма Хана про видачу ордерів на арешт прем’єра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта. Якщо це рішення приймуть, то Конгрес буде готовий ввести санкції проти суду.