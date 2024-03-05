Чи потрібно передавати показники лічильника газу, якщо виїхав з України: пояснення "Газмереж"

Передавати показники потрібно завжди

Багато українців після початку вторгнення Росії були вимушені виїхати на нове місце проживання, у тому числі за кордон. Однак навіть це не звільнило їх від необхідності передавати показники лічильників газу.

Як йдеться у поясненні "Газмереж", встановлення лічильника газу може значно спростити життя тим, хто збирається надовго залишити житло, але також там дали пораду і для тих, хто не має лічильника.

Якщо лічильник встановлено

Можна просто щомісяця з 1 по 5 число передавати одні й самі цифри спожитого обсягу газу. Цей спосіб буде найпростішим, але головне не забути про необхідність це зробити.

Крім того, можна написати заяву у "Газмережі" про те, що господарі там тимчасово не проживають, а також додати до неї копію закордонного паспорта з позначкою про перетин кордону.

Якщо людині не було вдома понад пів року, то документи необхідно надіслати повторно.

Якщо лічильник не встановлено

Необхідно написати заяву до філії "Газмереж" та прикріпити підтверджуючі документи.

Якщо на об’єкті зареєстровано більше одного споживача, то перерахунок споживання буде здійснено з розрахунком на 1 особу. В іншому випадку перерахунок не проводитиметься.

Контакти "Газмереж" можна знайти за цим посиланням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо на лічильнику газу неправильні показники чи ви підозрюєте проблеми у його роботі. Втручатися в роботу лічильника самому не можна, потрібно звернутися до постачальника.