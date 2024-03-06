Пошкоджено лічильник води: куди звертатися українцям і що в жодному разі не можна робити

Українцям розповіли, за що загрожує серйозний штраф у разі пошкодження лічильника

Лічильники на воду потрібно регулярно перевіряти, а після закінчення терміну придатності обов’язково замінювати. Однак трапляються випадки, коли лічильник справний, але випадково його пошкодили або зірвали пломбу. У такому разі споживачам радять не зволікати.

На порталі "Інформатор" розповіли, що робити і куди звертатися, якщо пошкоджено лічильник води. Головне — у жодному разі не змінювати показники.

Лічильник може бути випадково пошкоджений під час ремонту або прибирання, а пломбу може зірвати домашній улюбленець. Якщо це не умисне пошкодження, то негайно потрібно повідомити водоканал за місцем проживання, а також:

написати заяву про факт несанкціонованого зняття пломби або пошкодження лічильника;

подати заявку на перевірку та повторне опломбування лічильника, попередньо обговоривши дату приходу контролера;

У заяві слід зазначити причину, через яку викликається фахівець. Під час перевірки ця причина має бути підтверджена, щоб унеможливити втручання або навпаки виявити та підтвердити його.

Також українцям нагадали, що в жодному разі не можна підкручувати показники на лічильнику, щоб відмотати їх назад та менше платити. Якщо це станеться або споживач не вчасно звернеться у водоканал, то обман все одно розкриється під час перевірки. І тоді водоканал зробить перерахунок за нормою споживання з дати останньої фактичної перевірки лічильника до моменту нинішньої перевірки. Різницю споживач повинен буде сплатити, не кажучи вже про штраф у розмірі 50-200 мінімумів доходу громадян, які не підлягають оподаткуванню.

Дізнатись номер телефону водоканалу у своєму місті можна за посиланням.

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