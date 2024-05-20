Відключення електроенергії та нові тарифи: що буде з цінами на хліб?

"Телеграф" поцікавився у президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученко, наскільки зміна вартості електроенергії може підняти ціну на хліб

Сьогодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла нові граничні тарифи на електроенергію для бізнесу. Вони діятимуть з 1 червня. Одна з чутливих галузей до зміни цін на електроенергію — пекарська. Що буде з цінами на хліб?

– На сьогодні питання енергозабезпечення дуже чутливе для нашої галузі, — говорить президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко. – Але в першу чергу — мова про ціну на газ. Електрика займає меншу частину собівартості: хліб в основному випікається в печах, які працюють на природному газі. Електрика займає в цілому до 2% собівартості хліба. Здорожчання може бути відповідним.

Для нас сьогодні більш критичним є питання відключень підприємств від електроенергії, тому що навіть узгоджені графіки не можуть вирішити питання забезпечення хлібом. Це довгий процес – приготування тіста, його вистоювання, випікання. Навіть короткочасне вимикання електроенергії призводить до перерви у виробництві хліба до 8 годин. Надкритичні для нас відключення — без попереджень, тому що в такому випадку хліб в печах, тісто, – все псується, йде на утилізацію. Це, по-перше, збитки для підприємства. По-друге, невиконання замовлень торговельних мереж і штрафи, перебої з хлібом і посилення панічних настроїв у суспільстві, — констатує експерт.

За словами очільника профільної асоціації, для уникнення перебоїв в роботі, хлібозаводи за власний кошт закуповують дизельні генератори. Але це рішення дозволяє підтримати підприємство на короткий час — до пари годин. Щобільше, за даними Всеукраїнської асоціації пекарів, лише 60% підприємств галузі сьогодні забезпечені резервною генерацією.

Якщо галузь буде змушена працювати "з генераторів", це суттєво вплине на вартість хліба, говорить Юрій Дученко:

— Ціна такої електроенергії в 3-4 рази дорожча за поточні тарифи. Плюс потрібно запасти пальне, мати склади для його зберігання і фахівців, які будуть його привозити, заправляти та обслуговувати генератори. Ці витрати будуть закладені в собівартість хліба.

Ситуацію частково може вирішити власні газоелектрогенератори, але це сотні і навіть мільйони доларів, яких у пекарів немає.