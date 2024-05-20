"Ініціатива має бути у нас": Зеленський розповів, як саміт миру допоможе натиснути на Росію

Ключовими пунктами будуть питання продовольчої та ядерної безпеки, а також гуманітарні питання

Україна в червні має намір провести саміт світу у Швейцарії. Ця зустріч дозволить зрозуміти, хто у світі виступає за мир, а хто хоче зберегти відносини із Росією.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters. За його словами, саміт матиме на меті чинити політичний тиск на Кремль, а для цього необхідно залучити якнайбільше країн.

"І тоді Росії доведеться відповідати перед більшою частиною світу, а не перед Україною... Ніхто не каже, що завтра Росія погодиться (на їхні умови, — ред.), але важливо, щоб ініціатива була у нас", — сказав він.

За його словами, ключовими пунктами на порядку денному саміту будуть продовольча та ядерна безпека, а також гуманітарні питання, на кшталт обміну полоненими. Зеленський додав, що за підсумком саміту буде складено план, який передадуть Росії на різних майданчиках.

Також президент України зазначив, що для Києва важливо, щоб на саміті були присутні представники Китаю.

"Бо в принципі після цього саміту стане зрозуміло, хто хоче закінчити війну, а хто хоче зберегти міцні відносини з Російською Федерацією", — сказав він.

Нагадаємо, Зеленський і раніше говорив, що за підсумком саміту миру може бути напрацьовано документ із головними положеннями про завершення війни. Цей документ зрештою планують представити Росії та знайти способи змусити її їх прийняти.

Як повідомлялося раніше, саміт за українською формулою миру має відбутися у Швейцарії 16-17 червня 2024 року. На нього буде запрошено лідерів 80-100 країн, переважна більшість з яких є представниками Глобального Півдня.