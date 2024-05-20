У США пригрозили суду у Гаазі санкціями за ордер на арешт Нетаньягу: що відомо

Спікер Палати представників наголосив, що Ізраїль веде справедливу війну

У США засудили клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі Каріма Хана про видачу ордерів на арешт прем’єра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта. Якщо це рішення приймуть, то Конгрес буде готовий ввести санкції проти суду.

Таку заяву зробив спікер Палати представників США Майк Джонсон. Про це пише Politico.

"Ізраїль веде справедливу війну за виживання, а МКС намагається прирівняти ізраїльських чиновників до злих терористів, які вчинили різанину 7 жовтня. За відсутності керівництва з боку Білого дому, Конгрес розглядає всі варіанти, включаючи санкції, щоб покарати МКС та забезпечити, щоб його керівництво зіткнулося з наслідками, якщо вони так діятимуть", ― сказав Джонсон.

Декілька сенаторів публічно підтримали цю ідею. Ліндсі Грем пообіцяв попрацювати з колегами над розробкою ефективних санкцій проти МКС.

Сенатор Том Коттон назвав клопотання Каріма Хана "політично вмотивованими та антисемітськими обвинуваченнями". Республіканець також додав, що суд не має юрисдикції в Ізраїлі.

Зазначимо, що юрисдикція МКС не поширюється на Ізраїль та США. Це пов’язано з тим, що країни не ратифікували Римський статут.

Нагадаємо, прокурор МКС Карім Хан 20 травня подав клопотання на видачу ордерів на арешт п’яти осіб. Серед них прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу, ізраїльський міністр оборони Йоав Галант та ще троє лідерів терористичного угрупування ХАМАС. Їх звинувачують у злочинах проти цивільного населення.

Раніше "Телеграф" писав, як Нетаньягу відреагував на клопотання прокурора МКС. Він обурився через це рішення.