Сім ознак несправності лічильника води: що робити та куди звертатися
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Одна з найпоширеніших ознак несправності — конденсат
Інколи, під час зняття показників з лічильника води, споживач може помітити конденсат у середині. Це одна з ознак його поломки, адже у квартирних умовах прилад не повинен запотівати.
"Телеграф" розповість вам, як зрозуміти, що лічильник несправний та як діяти у таких ситуаціях.
Одна з найпоширеніших ознак несправності лічильника — конденсат у ньому. Він утворюється не від поганої вентиляції, як думає більшість людей, а від порушення герметичності водоміра.
Ознаки несправності лічильника води
- у приладі під склом можна побачити воду або конденсат, які є наслідком розгерметизації корпусу, внаслідок цього волога з робочого водогону потрапляє до рахункового механізму та накопичується там;
- помітні краплі води між кришкою лічильника та корпусом;
- спостерігаються ознаки пошкодження пломбної нитки або самої пломби;
- стрілковий покажчик не працює;
- індикатор руху води обертається швидше або повільніше ніж раніше;
- помітно збільшилась кількість витрат води згідно з показниками лічильника, в той час, як домогосподарство використовує стабільні об’єми щомісяця;
- при використанні води показники приладу обліку залишаються незмінними.
Якщо ви помітили, що ваш лічильник має ознаки несправності, тоді треба звернутися до компанії з надання послуг водопостачання та зафіксувати факт поломки. Далі слід зробити наступне:
- демонтувати лічильник;
- за необхідності відремонтувати прилад;
- здати лічильник на повірку;
- повторний монтаж повіреного або нового приладу обліку;
- перевірити роботу та відсутність протікань у системі;
- написати та подати заяву на введення приладу у використання.
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