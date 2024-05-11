Сім ознак несправності лічильника води: що робити та куди звертатися

Одна з найпоширеніших ознак несправності — конденсат

Інколи, під час зняття показників з лічильника води, споживач може помітити конденсат у середині. Це одна з ознак його поломки, адже у квартирних умовах прилад не повинен запотівати.

"Телеграф" розповість вам, як зрозуміти, що лічильник несправний та як діяти у таких ситуаціях.

Одна з найпоширеніших ознак несправності лічильника — конденсат у ньому. Він утворюється не від поганої вентиляції, як думає більшість людей, а від порушення герметичності водоміра.

Нормальний та запотілий лічильники

Ознаки несправності лічильника води

у приладі під склом можна побачити воду або конденсат, які є наслідком розгерметизації корпусу, внаслідок цього волога з робочого водогону потрапляє до рахункового механізму та накопичується там;

помітні краплі води між кришкою лічильника та корпусом;

спостерігаються ознаки пошкодження пломбної нитки або самої пломби;

стрілковий покажчик не працює;

індикатор руху води обертається швидше або повільніше ніж раніше;

помітно збільшилась кількість витрат води згідно з показниками лічильника, в той час, як домогосподарство використовує стабільні об’єми щомісяця;

при використанні води показники приладу обліку залишаються незмінними.

Якщо ви помітили, що ваш лічильник має ознаки несправності, тоді треба звернутися до компанії з надання послуг водопостачання та зафіксувати факт поломки. Далі слід зробити наступне:

демонтувати лічильник;

за необхідності відремонтувати прилад;

здати лічильник на повірку;

повторний монтаж повіреного або нового приладу обліку;

перевірити роботу та відсутність протікань у системі;

написати та подати заяву на введення приладу у використання.

Раніше "Телеграф" писав, які є терміни повірки лічильника та чи законні такі вимоги під час війни.