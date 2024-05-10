Гаманець схудне відчутно: за що та на скільки можуть оштрафувати власників лічильників на воду

Штраф може сягнути 20 тисяч гривень

Неправильне використання лічильників на воду може призвести до нарахування штрафів. Також ця санкція може бути застосована і у випадках недотримання норм щодо проведення повірок водомірів.

Про це пише видання "На пенсії". Зазначається, що споживачі комунальних послуг зобов’язані слідувати чітко встановленим правилам.

Адже невиконання повірок або перешкоджання діям контролерів, користувач може понести серйозну відповідальність.

За що можуть накласти штраф:

за використання води в обхід лічильника;

самостійний демонтаж облікових приладів;

пошкодження або втручання в роботу лічильника;

недопуск контролера до перевірки.

Також потрібно терміново повідомляти постачальника послуг про пошкодження лічильника або пломби. В іншому випадку штраф за зрив пломби, буде розрахований на основі десятикратного обсягу споживання.

Які ще розміри стягнень передбачені:

магніт на водомірі може обійтися в тисячі гривень, адже штраф нараховується за кожен день з моменту останньої перевірки, а стягнення за день може досягати 500 грн;

порушення антимагнітної пломби може коштувати до 20 000 грн;

демонтаж приладу обліку або втручання в його роботу карається штрафом у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних податком доходів;

підключення без лічильника розраховують за пропускною спроможністю труби на добу і точною датою підключення.

Раніше "Телеграф" писав, що для того, щоб отримувати квитанції від комунальних служб з правильними сумами, необхідно вчасно передавати показання лічильників. Якщо ж ви з тих, чи інших причин прострочили терміни передачі, то оператор системи розподілу проведе нарахування за середньодобовим споживанням, або "по середньому".