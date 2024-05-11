Семь признаков неисправности счетчика воды: что делать и куда обращаться
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Один из самых распространенных признаков неисправности — конденсат
Иногда, при снятии показателей со счетчика воды, потребитель может заметить конденсат внутри. Это один из признаков его поломки, ведь в квартирных условиях прибор не должен запотевать.
"Телеграф" расскажет вам, как понять, что счетчик неисправен и как поступать в таких ситуациях.
Один из самых распространенных признаков неисправности счетчика – конденсат в нем. Он образуется не от плохой вентиляции, как полагает большинство людей, а от нарушения герметичности водомера.
Признаки неисправности счетчика воды
- в приборе под стеклом можно увидеть воду или конденсат, которые являются следствием разгерметизации корпуса, вследствие чего влага из рабочего водопровода попадает в счетный механизм и накапливается там;
- заметные капли воды между крышкой счетчика и корпусом;
- наблюдаются признаки повреждения пломбной нити или самой пломбы;
- стрелковый указатель не работает;
- индикатор движения воды вращается быстрее или медленнее, чем раньше;
- заметно увеличилось количество расхода воды согласно показателям счетчика, в то время как домохозяйство использует стабильные объемы ежемесячно;
- при использовании воды характеристики устройства счета остаются постоянными.
Если вы заметили, что счетчик имеет признаки неисправности, тогда нужно обратиться в компанию по предоставлению услуг водоснабжения и зафиксировать факт поломки. Далее следует сделать следующее:
- демонтировать счетчик;
- при необходимости отремонтировать прибор;
- сдать счетчик на поверку;
- повторный монтаж поверенного или нового прибора счета;
- проверить работу и отсутствие протеканий в системе;
- написать и подать заявление на ввод прибора в использование.
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