Семь признаков неисправности счетчика воды: что делать и куда обращаться

Один из самых распространенных признаков неисправности — конденсат

Иногда, при снятии показателей со счетчика воды, потребитель может заметить конденсат внутри. Это один из признаков его поломки, ведь в квартирных условиях прибор не должен запотевать.

"Телеграф" расскажет вам, как понять, что счетчик неисправен и как поступать в таких ситуациях.

Один из самых распространенных признаков неисправности счетчика – конденсат в нем. Он образуется не от плохой вентиляции, как полагает большинство людей, а от нарушения герметичности водомера.

Нормальный и запотевший счетчики

Признаки неисправности счетчика воды

в приборе под стеклом можно увидеть воду или конденсат, которые являются следствием разгерметизации корпуса, вследствие чего влага из рабочего водопровода попадает в счетный механизм и накапливается там;

заметные капли воды между крышкой счетчика и корпусом;

наблюдаются признаки повреждения пломбной нити или самой пломбы;

стрелковый указатель не работает;

индикатор движения воды вращается быстрее или медленнее, чем раньше;

заметно увеличилось количество расхода воды согласно показателям счетчика, в то время как домохозяйство использует стабильные объемы ежемесячно;

при использовании воды характеристики устройства счета остаются постоянными.

Если вы заметили, что счетчик имеет признаки неисправности, тогда нужно обратиться в компанию по предоставлению услуг водоснабжения и зафиксировать факт поломки. Далее следует сделать следующее:

демонтировать счетчик;

при необходимости отремонтировать прибор;

сдать счетчик на поверку;

повторный монтаж поверенного или нового прибора счета;

проверить работу и отсутствие протеканий в системе;

написать и подать заявление на ввод прибора в использование.

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