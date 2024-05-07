Можна залишитися "без штанів": що не можна робити з газовим лічильником, щоб не отримати штраф
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Штрафи можуть сягати десятків тисяч гривень
Українці зобов’язані щомісяця передавати показники лічильників, щоби не переплачувати за комуналку. Крім того, серйозно вдарити по кишені може і порушення правил експлуатації даних вимірювачів.
"Телеграф" розповідає про те, що не можна робити із газовими лічильниками. А також, який штраф за це можна отримати.
За що можна отримати штраф:
- якщо провести самовільний газопровід;
- якщо відновити відключене газопостачання без дозволу;
- якщо підключити додаткові газові прилади;
- якщо пошкодити лічильник;
- якщо втрутитися у роботу облікових приладів, зокрема зірвати пломбу.
Який розмір штрафів
Суми штрафів сягають в середньому 150 тисяч гривень на одне домогосподарство.
- за зірвану пломбу можна – штраф від 8 до 100 тисяч гривень;
- за самовільний демонтаж або втручання в роботу комерційного приладу обліку газу в законах України – штраф у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних доходів громадян;
- якщо споживачі не пускають на перевірку або заважають її проводити – штраф в розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних доходів громадян.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно вибрати лічильник для світла, щоб заощадити кошти.