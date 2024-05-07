Можна залишитися "без штанів": що не можна робити з газовим лічильником, щоб не отримати штраф

Штрафи можуть сягати десятків тисяч гривень

Українці зобов’язані щомісяця передавати показники лічильників, щоби не переплачувати за комуналку. Крім того, серйозно вдарити по кишені може і порушення правил експлуатації даних вимірювачів.

"Телеграф" розповідає про те, що не можна робити із газовими лічильниками. А також, який штраф за це можна отримати.

За що можна отримати штраф:

якщо провести самовільний газопровід;

якщо відновити відключене газопостачання без дозволу;

якщо підключити додаткові газові прилади;

якщо пошкодити лічильник;

якщо втрутитися у роботу облікових приладів, зокрема зірвати пломбу.

Який розмір штрафів

Суми штрафів сягають в середньому 150 тисяч гривень на одне домогосподарство.

за зірвану пломбу можна – штраф від 8 до 100 тисяч гривень;

за самовільний демонтаж або втручання в роботу комерційного приладу обліку газу в законах України – штраф у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних доходів громадян;

якщо споживачі не пускають на перевірку або заважають її проводити – штраф в розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних доходів громадян.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно вибрати лічильник для світла, щоб заощадити кошти.