Як правильно знімати показання лічильників води: потрібно запам’ятати одне правило

Є нюанси, на які слід звернути увагу

Покази лічильників води, як та інших комунальних послуг, необхідно передавати щомісяця до певної дати, щоби не переплачувати. Важливо знати, як це правильно робити.

Якщо житло не підключено до центрального опалення, лічильник буде лише на холодну воду. В іншому випадку буде і на гарячу. Про це йдеться у матеріалі Portmone.

Водночас є будинки з окремими стояками у ванній та кухні. У такій ситуації лічильників буде одразу чотири.

Зазначається, що лічильники води бувають двох видів — електронні та механічні. Вони нічого не відрізняються, крім відображення на них інформації.

Так, обсяг споживаної води буде показано на циферблаті у літрах. При подачі показань слід переводити з кубометри. Для цього зазвичай цифру поділяють комою або виділяють іншим кольором споживання у літрах.

Таким чином, якщо на вашому циферблаті 000123,456, то передавати потрібно лише 123 (ці числа вказують на використаний об’єм води у кубометрах). Водночас 456 – обсяг води в літрах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як перевіряти лічильники води з демонтажем і без і який варіант кращий.