Повірки лічильників: які є терміни та чи законні такі вимоги під час війни

Міжповірочні терміни лічильників різні

Обов'язкову повірку лічильників в Україні відновили влітку 2023 року. Мова йде про лічильники води та теплопостачання, а також про пристрої обліку газу, несанкціоноване втручання у які потягне за собою чималенькі штрафи.

Варто зазначити, що якщо лічильник, встановлений у квартирі, потребував повірки, але не пройшов її, то користувач буде сплачувати не за фактичне споживання по лічильнику, а за спеціальною формулою. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, пише ua-energy.org.

Згідно з наказом Міністерства економіки України, міжповірочні терміни лічильників становлять: для лічильників води та теплолічильників – чотири роки; для лічильників газу класу 1,0 – два роки; класу 1,5 – вісім років.

При цьому, 5 квітня 2022 року Кабмін фактично скасував періодичні повірки лічильників, бо визнав чинними позитивні результати попередньої повірки протягом воєнного стану та трьох місяців після нього. Однак, вже через рік, а саме на початку квітня 2023 року повірки були відновлені іншою постановою уряду для жителів неокупованих територій і у населених пунктах, де не ведуться бойові дії.

"Юридичні підстави вважати незаконним відновлення вимоги щодо періодичної повірки лічильників на територіях, що не є тимчасово окупованими територіями (ТОТ), де не ведуться активні бойові дії та не належать до територій можливих бойових дій – відсутні", – зазначила юристка Наталія Гутаревич.

Отже, повірки лічильників абсолютно законні. Для їхнього проведення необхідно звернутися до відповідної організації, яка займається цим у вашому населеному пункті. Варто зазначити, що вартість повірки і, власне, сама процедура залежать від надавача комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, навіщо ставити індикатор на лічильник електроенергії. Для деяких користувачів цей пристрій вельми необхідний.