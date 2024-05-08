Щоб заправка не влітала в копійчину: п’ять корисних навичок для економного водіння

Економне водіння також робить подорожі безпечнішими

При постійних стрибках цін на пальне і збільшенні витрат на утримання автомобіля, всі шукають способи заощадити на авто. Але пересідати на міський транспорт зовсім не обов’язково.

Достатньо освоїти кілька правил економного водіння, які не тільки дозволять зменшити витрати на бензин, але й подовжать працездатність автомобіля. Ось п’ять простих порад, які допоможуть водити економно.

Знайдіть найдешевший бензин поряд з вами

Постійно відстежуйте ціни на пальне у вашому районі. Плануйте свої поїздки таким чином, щоб ви могли заправитись за низькими цінами. Навіть невелика різниця в ціні за літр може заощадити значну суму вже за місяць, якщо ви їздите регулярно.

Рухайтеся повільно та послідовно

Різке прискорення та різке гальмування збільшують витрату палива. Спробуйте розганятися плавно і заздалегідь гальмувати, щоб уникнути різких маневрів. Підтримуйте постійну швидкість у межах руху потоку авто. Це особливо дієвий спосіб заощадити під час поїздок на далекі відстані.

Тримайте шини завжди накачаними

Недостатній тиск у шинах збільшує опір коченню і, отже, витрата палива. Перевіряйте тиск у шинах регулярно, особливо перед далекими поїздками. Правильний рівень тиску – простий спосіб заощадити на бензині та продовжити термін служби ваших шин.

Не їздіть з порожнім чи надто повним бензобаком

Поїздки "на лампочці" змусять вас заправлятися на першій доступній АЗС, де ціни можуть бути вищими. З іншого боку, возити із собою зайвий бензин теж не вигідно – так збільшується його витрата через зайву вагу. Плануйте поїздки, щоб заправлятися там, де бензин коштує дешевше, але не ризикуйте їхати "на парах".

Уникайте пробок

Пробки не лише пожирають час, а й збільшують витрати пального. Плануйте свої маршрути таким чином, щоб уникати заторів та годин пік. Використовуйте GPS або мобільні програми для маршрутизації, щоб вибрати найбільш ефективний шлях до вашого пункту призначення та мінімізувати час, проведений у пробках.

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