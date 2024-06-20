Каністри з бензином в авто: за що в Україні можуть покарати і на скільки

Можна нарватись на неприємності.

Нерідко трапляються ситуації, коли водії перевозять у багажнику автомобіля пальне. Це не заборонено законом, якщо кількість пального не перевищує встановлених норм.

Однак, якщо бензину чи дизпалива забагато, а спеціальних дозволів немає, це може спричинити адміністративну відповідальність. Максимальний штраф за це складає 510 гривень.

Як потрібно перевозити бензин в каністрах

Згідно з чинним законодавством, в Україні дозволено транспортувати в багажнику авто каністри з пальним. Адже в дорозі може трапитися ситуація, коли забракне пального в баку чи його знадобиться іншим учасникам руху. Втім, існує обмеження на максимальну кількість палива, яку можна перевозити.

Відповідно до наказу МВС "Про перевезення небезпечних вантажів по дорозі", у переносних місткостях, таких як каністри, дозволено перевозити не більше 60 літрів пального на одну транспортну одиницю. Якщо в багажнику автомобіля міститься понад 60 літрів палива, це вважається порушенням правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

За таке правопорушення передбачено адміністративну відповідальність згідно зі статтею 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу за перевезення надмірної кількості пального визначено у частині 1 цієї статті. Зазначимо, що це обмеження не поширюється на рятувальні служби, які можуть перевозити більше пального.

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