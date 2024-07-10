Украинцам дают серьезные скидки на бензин. Причин несколько, и многие вас не обрадуют

Скидки могут предлагаться в размере до 10% от его цены

Уже с осени украинцев будут ожидать новые акцизы на топливо, что может повлиять на рост цен от 1,5 грн за литр бензина до 5 гривен на литре автогаза. Однако прямо сейчас крупные сети АЗС активно предлагают своим клиентам скидки до 5 гривен за литр, что при средней цене на бензин в 55-60 гривен составляет около 10% цены. "Телеграф" решил разобраться, с чем связана такая щедрость "королей бензоколонок".

"Сейчас на рынке наблюдается "перелив", то есть избыток топлива, что ведет к борьбе за клиента, — комментирует ситуацию эксперт топливного рынка Сергей Куюн, Классическим маркетинговым ходом в этом смысле остается хорошая скидка, которую и предлагают крупные сети.

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Также эксперт пояснил "Телеграфу", что на рынок из-за его "перегрева" вернулись и методы нечестной конкуренции, которые наблюдались до 2022 года. Основной признак махинаций – большой диапазон цен, который достигает 7-8 грн/л. По словам Сергея Куюна, нечистые на руку бизнесмены используют такие приемы:

неуплата налогов — лидеры рынка в 2023-2024 годах платили 2,5 грн/л, тогда как так называемые "дискаунтеры" – 0,5-1 грн/л;

— лидеры рынка в 2023-2024 годах платили 2,5 грн/л, тогда как так называемые "дискаунтеры" – 0,5-1 грн/л; недолив — жалобы на это становятся массовыми и составляют 2-3%, то есть фактически потребитель переплачивает 1,5-2 грн/л. Этот вид экономии наиболее используют "ноунейм АЗС" и бочки в лесопосадках и промзонах;

— жалобы на это становятся массовыми и составляют 2-3%, то есть фактически потребитель переплачивает 1,5-2 грн/л. Этот вид экономии наиболее используют "ноунейм АЗС" и бочки в лесопосадках и промзонах; торговля некачественным горючим — здесь в зоне риска преимущественно бензин, для нелегального производства которого необходимо много компонентов и большой опыт. Основной "эффект" для потребителя – повышенные расходы горючего, на 7-8% или до 4 грн/л.

"В основном "дешевые" сети используют не все из названных инструментов, комбинируя их. Некоторые из них обманывают государство, другие – потребителей. Хотя есть особенно тяжелые случаи, когда страдают и первые, во вторые одновременно", — подчеркнул собеседник "Телеграфа".

Основатель логистической группы "Прайм" Дмитрий Леушкин назвал "Телеграфу" основной причиной таких скидок падение объемов продаж топлива в Украине примерно на 10-15% и, как следствие, обострение конкуренции. Снижение продаж топлива он объяснил тремя причинами:

отток населения за границу;

рост продаж электрокаров;

мобилизацией.

При этом выстроенная после топливного кризиса 2022 года логистика позволяет быстрее и дешевле завозить все необходимое топливо, не испытывая в нем дефицита.

"Оптовая цена сегодня в Украине около 42 гривен за литр, а цена примерно на 15 гривен выше. То есть существует очень высокая маржа, сформировавшаяся еще с 2022 года. Но с тех пор многое изменилось – премия европейским продавцам снизилась с 90 долларов на тонне до примерно 50. Расходы на доставку упали, словом, можно себе позволить делать скидки в 5 гривен при наценках до 15", — объяснил собеседник "Телеграфа" причину таких скидок на рынке.

Пока украинцам предлагают солидные скидки на бензин, автогаз может вырасти в цене примерно на 5 гривен за литр. И по мнению экспертов, это не будет критичным.