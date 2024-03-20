Привітання з днем народження внучці 3 роки: зворушливі побажання та гарні листівки

Виберіть особливе привітання для онуки 3 роки

День народження – особливий момент для кожної людини, а для дітей – це хвилини, сповнені радощів, незабутніх подарунків і, звичайно ж, смачного торта. Напередодні дня народження онуки перед бабусею та дідусем стоїть завдання підготувати найкращі вітання.

Але як привітати внучку з днем народження 3 роки? Як висловити своє кохання, радість та найкращі побажання так, щоб вони запам’яталися надовго? Цього дня обов’язково скажіть іменинниці, як ви її любите. Привітання на день народження внучці 3 роки мають бути унікальними та сповненими радості.

"Телеграф" зібрав добірку найтепліших побажань на день народження для онуки. Можете використовувати ці варіанти для привітання, або надихнутися та вигадати унікальні побажання.

Вітання з днем народження онуці 3 роки у віршах

Онученька, тебе вітаємо!

Нехай здійсниться все в житті.

Надійних друзів побажаємо

Та успіхів у навчанні!

Зростай красива та слухняна,

Щоб гордістю була батькам.

І все, що хочеш, досягала,

Встигала все і тут, і там!

***

Ти бабусіна красуня,

Ти квіточка мала.

Рости така ж красива,

Розумна й золота.

Вчися гарно новому,

Слухайся батьків.

Милостивої долі,

Радісних років.

Здійснюй свої мрії,

Веселись, живи.

Поважай дорослих,

Гарно їж, рости.

***

З днем народження вітаю!

Побажаю я добра.

Будь мрійлива і здорова,

Щоб від щастя ти цвіла.

Вірних друзів і натхнення,

Подарунків і прикрас,

Щоб збувались твої мрії,

Жодних не було образ.

***

Життя чарівного тобі,

Немов у гарній дивній казці.

Здійснення заповітних мрій,

Надійних друзів, вчинків класних!

Зростай, на радість всій сім’ї,

Усміхнена, завжди щаслива.

В свої можливості повір,

Твоє життя буде красивим!

***

Маленьке диво, сонечко ясне,

Нехай твоя доля буде прекрасна.

З днем народження вітаю,

Безмежної радості щиро бажаю.

Хай яскраво оченята сяють,

Вуста посмішкою палають.

Привітання внучці на 3 роки своїми словами

З днем народження, онука. Тобі 3 роки. Ти стала справжньою красунею, розумницею. Я бажаю тобі, люба дівчинко, рости здоровою та щасливою. Бажаю вірити в чудеса та обдаровувати нас усіх своїми теплими посмішками. Внучечко, нехай твоє життя буде яскравим, барвистим, веселим, цікавим. Нехай в ньому буде багато казок, фруктів, солодощів, іграшок, прогулянок та обіймів.

***

Внучечко, з днем народження! Нехай у 3 роки виконуються всі бажання, як у казці. Нехай завжди оточують тебе любов і радість. Я бажаю тобі рости гарною і доброю дівчинкою, нічого не боятися і завжди домагатися всього, чого забажає твоє чуйне серце. Будь щаслива, онученько!

***

Дорога онученя, мила принцеса, з днем народження 3 роки! Я тобі бажаю веселого хлюпання по калюжах та листопада щастя, гарних сніжинок радості та швидких катань із гірок, гарних квітів життя та чудових пікніків, яскравого сонечка на шляху та корисних смаколиків.

***

Внучечко, вітаю тебе з днем народження, нехай кожна з трьох свічок на сьогоднішньому торті горить яскраво і радісно. Бажаю чудових казок, веселих пригод та найкращих у світі іграшок. Твій сміх і гарний настрій – найкраща прикраса цього чудового свята. Бажаю щастя, здоров’я та хороших подружок!

***

Мила наша внучечка, наше сонечко. Вітаємо тебе з триріччям та бажаємо багато яскравих, бажаних, смачних та солодких подарунків. Нехай життя твоє буде схоже на казку, де ти будеш маленькою принцесою, а добра чарівниця буде виконувати всі твої бажання. З днем народження, наша улюблена крихітко!

Вітання з днем народження внучці 3 роки у листівках

Листівка привітати внучку з 3-річчям

Листівка з днем народження онука 3 роки

Внучці 3 роки. Красиві вітання

Листівка внучці

Яскрава картинка привітати внучку 3 роки

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