Привітання з днем народження внучці 3 роки: зворушливі побажання та гарні листівки
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Виберіть особливе привітання для онуки 3 роки
День народження – особливий момент для кожної людини, а для дітей – це хвилини, сповнені радощів, незабутніх подарунків і, звичайно ж, смачного торта. Напередодні дня народження онуки перед бабусею та дідусем стоїть завдання підготувати найкращі вітання.
Але як привітати внучку з днем народження 3 роки? Як висловити своє кохання, радість та найкращі побажання так, щоб вони запам’яталися надовго? Цього дня обов’язково скажіть іменинниці, як ви її любите. Привітання на день народження внучці 3 роки мають бути унікальними та сповненими радості.
"Телеграф" зібрав добірку найтепліших побажань на день народження для онуки. Можете використовувати ці варіанти для привітання, або надихнутися та вигадати унікальні побажання.
Вітання з днем народження онуці 3 роки у віршах
Онученька, тебе вітаємо!
Нехай здійсниться все в житті.
Надійних друзів побажаємо
Та успіхів у навчанні!
Зростай красива та слухняна,
Щоб гордістю була батькам.
І все, що хочеш, досягала,
Встигала все і тут, і там!
***
Ти бабусіна красуня,
Ти квіточка мала.
Рости така ж красива,
Розумна й золота.
Вчися гарно новому,
Слухайся батьків.
Милостивої долі,
Радісних років.
Здійснюй свої мрії,
Веселись, живи.
Поважай дорослих,
Гарно їж, рости.
***
З днем народження вітаю!
Побажаю я добра.
Будь мрійлива і здорова,
Щоб від щастя ти цвіла.
Вірних друзів і натхнення,
Подарунків і прикрас,
Щоб збувались твої мрії,
Жодних не було образ.
***
Життя чарівного тобі,
Немов у гарній дивній казці.
Здійснення заповітних мрій,
Надійних друзів, вчинків класних!
Зростай, на радість всій сім’ї,
Усміхнена, завжди щаслива.
В свої можливості повір,
Твоє життя буде красивим!
***
Маленьке диво, сонечко ясне,
Нехай твоя доля буде прекрасна.
З днем народження вітаю,
Безмежної радості щиро бажаю.
Хай яскраво оченята сяють,
Вуста посмішкою палають.
Привітання внучці на 3 роки своїми словами
З днем народження, онука. Тобі 3 роки. Ти стала справжньою красунею, розумницею. Я бажаю тобі, люба дівчинко, рости здоровою та щасливою. Бажаю вірити в чудеса та обдаровувати нас усіх своїми теплими посмішками. Внучечко, нехай твоє життя буде яскравим, барвистим, веселим, цікавим. Нехай в ньому буде багато казок, фруктів, солодощів, іграшок, прогулянок та обіймів.
***
Внучечко, з днем народження! Нехай у 3 роки виконуються всі бажання, як у казці. Нехай завжди оточують тебе любов і радість. Я бажаю тобі рости гарною і доброю дівчинкою, нічого не боятися і завжди домагатися всього, чого забажає твоє чуйне серце. Будь щаслива, онученько!
***
Дорога онученя, мила принцеса, з днем народження 3 роки! Я тобі бажаю веселого хлюпання по калюжах та листопада щастя, гарних сніжинок радості та швидких катань із гірок, гарних квітів життя та чудових пікніків, яскравого сонечка на шляху та корисних смаколиків.
***
Внучечко, вітаю тебе з днем народження, нехай кожна з трьох свічок на сьогоднішньому торті горить яскраво і радісно. Бажаю чудових казок, веселих пригод та найкращих у світі іграшок. Твій сміх і гарний настрій – найкраща прикраса цього чудового свята. Бажаю щастя, здоров’я та хороших подружок!
***
Мила наша внучечка, наше сонечко. Вітаємо тебе з триріччям та бажаємо багато яскравих, бажаних, смачних та солодких подарунків. Нехай життя твоє буде схоже на казку, де ти будеш маленькою принцесою, а добра чарівниця буде виконувати всі твої бажання. З днем народження, наша улюблена крихітко!
Вітання з днем народження внучці 3 роки у листівках
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