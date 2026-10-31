Слабосолона червона риба: скільки солі й цукру потрібно для філе

Знадобляться лише риба, сіль та трохи цукру

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Слабосолона червона риба пасує до бутербродів, салатів і святкових закусок. Її можна не купувати в магазині – філе легко засолити вдома, і підготовка забере зовсім небагато часу. Головне – правильно обрати рибу й дотриматися пропорцій солі та цукру.

Своїм рецептом поділилася блогерка Альона Карпюк в Instagram.

"Це дуже простий рецепт малосолений рибки – 5 хвилин на підготовку, а далі залишається лише почекати", – розповіла вона.

Як обрати червону рибу для засолювання

Оберіть філе, призначене для споживання без термічної обробки. Свіжості самої по собі недостатньо: слабке засолювання не знищує паразитів і хвороботворні мікроорганізми. Риба має пройти належну підготовку для вживання сирою та зберігатися в холоді.

М’якоть має бути пружною, без

слизу

різкого неприємного запаху

підсохлих країв

Оцінюйте стан філе, а не тільки яскравість його кольору. Для засолювання зручно взяти цілий шматок зі шкіркою – його легко рівномірно натерти з усіх боків. Заморожене філе розморожуйте в холодильнику.

Перед засолюванням проведіть пальцями вздовж м’якоті, щоб знайти дрібні кісточки, і обережно витягніть їх пінцетом.

Для домашнього засолювання знадобиться шматок червоної риби зі шкіркою Джерело: скріншот alionakarpiuk/Instagram

Як приготувати слабосолону червону рибу

Для засолювання однієї порції потрібно:

400 г червоної риби

1 ст. л. солі

1 ч. л. цукру з гіркою

Видаліть кісточки й ретельно промокніть рибу паперовим рушником. Окремо змішайте сіль із цукром і розподіліть суміш по всій поверхні філе. Натріть м’якоть і боки шматка, не залишаючи необроблених ділянок.

Перекладіть рибу в контейнер шкіркою догори й щільно закрийте кришкою. Поставте в холодильник на 8–12 годин. Упродовж усього засолювання філе має залишатися в холоді.

Коли мине потрібний час, відкрийте контейнер і злийте рідину, що виділилася. Протріть поверхню риби паперовим рушником. Карпюк завершує приготування саме так – готове філе не промиває водою.

Як нарізати та з чим подавати

Подавайте слабосолону червону рибу охолодженою, нарізавши тонкими скибочками. Її можна подати як окрему закуску: ніжна масляниста риба не потребує складного гарніру чи насиченого соусу.

На сніданок або перекус приготуйте бутерброди з кремовим сиром та авокадо. Риба також пасує до салатів і закусок. Її смак доповнить легка заправка з лимонного соку й оливкової олії.

Малосолена червона риба пасує до бутербродів Джерело: Згенеровано ШІ, "Телеграф"

Для свіжого трав’яного акценту додайте до подачі кілька листочків м’яти або кінзи. Бутерброди збирайте, а салат заправляйте ближче до подавання. Решту риби тримайте в закритому контейнері в холодильнику.

Як повідомляв "Телеграф", частини лосося відрізняються жирністю, смаком і вартістю, тож найдорожчий шматок не обов’язково є найкращим вибором.