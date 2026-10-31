Бійки з поліцією, барикади та перцевий газ: як в Німеччині пройшли протести "Покоління Z"

За попередніми оцінками, кількість людей на акціях виявилась нижчою, ніж очікували організатори

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У суботу, 31 жовтня, у Німеччині пройшли масові протести молоді проти підвищеної вартості життя та соціальної несправедливості. В деяких містах вимагали відставки канцлера ФРН Фрідріха Мерці та виступали проти призову на військову службу.

Про це пишуть Reuters та німецькі видання Tagesschau і DIE ZEIT. В деяких містах протестувальники вступали у силове протистояння з поліцією.

Протести організував рух "Покоління Z вирішує". Акції були заплановані у 34 містах Німеччини — Берліні, Франкфурті-на-Майні, Гамбурзі, Майнці, Кельні, Мюнхені, Нюрнберзі, Ерфурті, Магдебурзі, Дрездені та Лейпцигу та ін.

Протестувальники закликали до заходів щодо боротьби зі зростанням вартості життя, сприяння соціальній справедливості та посилення захисту клімату. Також вони вимагали підвищити фінансування шкіл, особливо тих, де навчаються люди з ментальними розладами. Серед іншого, "зумери" виступили проти скорочення соціального забезпечення та призову на військову службу. На плакатах можна було побачити різні гасла, зокрема, "Освіта замість стрілянини" та "Ні призову".

Акції організував рух "Покоління Z вирішує". Фото DW

"Ми тут сьогодні, щоб боротися за мир і свободу, а не за війну та примус. Найважливіше для нас — це краща підтримка систем охорони здоров'я та освіти. Ми проти обов'язкової військової служби та за справедливіший розподіл податкового навантаження", — заявила речниця руху Ліна Фрідріх.

Учасники акції протесту в Берліні, 31 жовтня 2026 року. Фото AP/Ebrahim Noroozi

Найбільше людей зібралося в Берліні — близько 5 тисяч. У Гамбурзі протестувальники почали споруджувати та палити барикади і стріляли феєрверками у поліцію, на ці атаки правоохоронці відповіли "силою" та застосували перцевий газ проти демонстрантів.

Протестувальниця з плакатом перед Бранденбурзькими воротами під час акції протесту в Берліні. Фото AP/Ebrahim Noroozi

У Кельні демонстрацію розігнала поліція через порушення правил мітингу — демонстранти одягали маски для закриття своїх облич. Також демонстранти кидали феєрверки у поліцейських.

Акція у Кельні була припинена поліцією. Фото DW

У Мюнхені на протести вийшло 4 тисячі людей, у Франкфурті — 1500 людей. У Лейпцигу чисельність протестувальників сягнула близько 2 тисяч осіб. Доволі часто лунали заклики до відставки канцлера Фрідріха Мерца. Молодь скаржиться, що нібито через його політику в Німеччині знизилась якість життя.

Організатори акцій заявили, що на протести онлайн зареєструвалося понад 182 тисячі людей по всій Німеччині. Наразі інформації від поліції щодо кількості людей на акціях немає, проте зазначається, що в деяких містах їхня кількість значно нижча за оцінки організаторів протестів.

Німецька молодь невдоволена якістю життя. Фото DW.

Німецька молодь невдоволена якістю життя. Фото DW.

Напередодні акцій німецькі підприємці закрили свої заклади та позабивали вітрини фанерою. Зокрема у Берліні магазини, які працюють на торговому бульварі Курфюрстендамм, закривались через те, що повз них мала йти протестна акція.

У Франкфурті магазини люксових брендів закривались через акції протесту. Фото Tagesschau

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