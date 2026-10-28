Мобілізація з 1 листопада: кого призвуть першими та які нові правила бронювання діятимуть

Відстрочка може не продовжитися автоматично, а критерії бронювання переглянуть

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Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів – до 29 січня 2027 року. Основні правила призову в листопаді не змінюються, однак уряд переглядає підхід до бронювання працівників. "Телеграф" зібрав все, що потрібно знати про мобілізацію в листопаді.

Кого призиватимуть у листопаді

Призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо військово-лікарська комісія визнала їх придатними до служби і вони не мають відстрочки чи бронювання. Також призиватимуть громадян, яких після повторного медичного огляду визнали придатними через зміну стану здоров’я.

За визначених умов призову підлягають і деякі чоловіки до 25 років, якщо вони мають статус військовозобов’язаних. Йдеться, зокрема, про офіцерів запасу, випускників військових кафедр тощо.

Для рядового й сержантського складу, молодших і старших офіцерів граничний вік призову становить 60 років, для вищого офіцерського складу – 65. Після досягнення граничного віку чоловіків виключають із обліку. Служити вони можуть лише добровільно, за контрактом.

Хто не підлягає мобілізації

Не призиватимуть чоловіків до 25 років, які залишаються призовниками й не зараховані до військовозобов’язаних, а також тих, хто досяг граничного віку. Для жінок мобілізація залишається добровільною.

Звільнені з російського полону можуть повернутися на службу лише за власним бажанням. Учасники програми "Контракт 18–24" після завершення річного контракту протягом 12 місяців захищені від мобілізації. Відстрочку також можуть надати за станом здоров’я, сімейними обставинами, через навчання або бронювання.

Як продовжують відстрочки та перевіряють їхній строк

Автоматична перевірка почалася в жовтні й має тривати до 30 жовтня. Відстрочку продовжать, якщо її вже оформили, підстава залишається чинною, а дані підтверджують державні реєстри. Це стосується відстрочок, оформлених як через "Резерв+", так і через ЦНАП.

Автоматичне продовження доступне для 22 категорій громадян. Серед них – люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, окремі категорії багатодітних батьків, студенти, педагоги та люди, які доглядають рідних.

Як перевірити відстрочку в "Резерв+"

Адвокати радять, у переддень завершення відстрочки сформувати витяг у вигляді документа, який можна зберегти на телефон та про всяк випадок підготувати пакет документів.

Якщо автоматичне продовження не спрацювало через помилки або застарілі відомості, Міноборони радить оновити дані. Після цього можна подати новий запит через "Резерв+", якщо така послуга доступна для конкретної підстави, або звернутися до ЦНАПу з підтвердними документами. Чинна відстрочка діє до дати, зазначеної в ній.

Щоб перевірити відстрочку в "Резерв+", натисніть "+" біля військово-облікового документа й оберіть "Оновити документ". Потім знову натисніть "+" і відкрийте "Переглянути документ". Строк відстрочки буде вказаний у розширених даних. Позначка "до завершення мобілізації" означає, що вона діє до завершення поточного строку мобілізації.

Як змінюють ліміти бронювання працівників

За постановою Кабміну підприємства ОПК та енергетики зможуть бронювати до 95% військовозобов’язаних працівників. Понад цей ліміт бронювати дозволять лише за окремим рішенням Міноборони або Міненерго.

Уряд створив Координаційний центр з бронювання та дав 10 днів на перегляд критеріїв. Перевірка документів може тривати до місяця. Підприємства ризикують втратити статус критично важливих і право бронювати працівників. Також, за порушення військового обліку підприємствам можуть відмовити у збільшенні квоти, якщо виявлять перевищення ліміту. Коли строк підвищеного ліміту завершиться, відповідні відстрочки мають скасувати протягом п’яти робочих днів.

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