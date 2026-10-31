Є кілька кроків. Чи встигнуть захистити енергетику Київщини до зими

Для українських підстанцій готують нову систему оборони

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В Україні продовжують облаштовувати додатковий захист енергетичної інфраструктури від російських атак. Зокрема, для підстанцій напругою 110 кВ передбачили другий рівень захисту, який має зменшити ризик пошкодження обладнання.

Про це повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник в інтерв’ю "Телеграфу": Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій, – в Мінінфраструктури розповіли, як підготували Київщину

Який захист облаштовують для підстанцій

За словами Руслана Олійника, для підстанцій напругою 110 кВ передбачений другий рівень захисту. Одним із його основних елементів стане спеціальне бетонне укриття — так званий шелтер.

Воно має зменшити ризик пошкодження енергетичного обладнання внаслідок атак російських повітряних цілей.

Чи завершать роботи до зими

Терміни облаштування захисту залежать від кількох факторів.

"За умови стабільного фінансування, належного постачання матеріалів і відсутності критичних перешкод підрядники зможуть облаштувати захист ключових об’єктів у заплановані терміни, зокрема до настання зими", — повідомив Олійник.

Як працюватиме наступний рівень захисту

Після облаштування бетонних укриттів планують перейти до наступного етапу — будівництва переддетонаційного екрана.

Його завданням буде перехоплення ворожої повітряної цілі ще до того, як вона досягне бетонного укриття. Це має допомогти мінімізувати наслідки можливого удару та додатково захистити енергетичне обладнання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Київраді розповіли, наскільки столиця готова до зими.