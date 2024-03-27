Привітання з днем народження для родички: гарні побажання та листівки

Виберіть найкращі побажання для родички

У житті кожного наступає особливий день, який відзначається щорічно – день народження. Це свято позитивних емоцій, непідробної радості, щастя та надій на прекрасне майбутнє. Одним із важливих елементів святкування дня народження є теплі побажання для іменинниці чи іменинника.

Особливі поздоровлення завжди хочеться приготувати для родичів. Адже це люди, які постійно поряд, допомагають у важкі часи та щиро радіють успіхам. Рано чи пізно у кожного може виникнути питання – як привітати родичку з днем народження.

Вибір побажань залежить від того, наскільки близькі ваші стосунки, а також у віці. У будь-якому випадку вітання родички з днем народження має бути щирим і показати іменинниці, що про неї думають, а ще відчути себе важливою та коханою.

Привітання родичці може бути у вигляді текстового повідомлення, вірша чи гарної листівки. "Телеграф" зібрав добірку найкращих побажань, які допоможуть проявити любов та увагу до іменинниці.

Красиві привітання з днем народження родичці

У день твого народження бажаю здійснити свої мрії та досягти своїх цілей сміливо, мудро та рішуче. Нехай наступний рік твого життя буде сповнений успіхів та радості!

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Як добре, що ти є у моєму житті. У день народження я бажаю тобі не тільки виконання твоїх бажань, а й здоров’я, щастя та любові удосталь. Нехай цей рік принесе все найкраще. З днем ​​народження!

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Дні народження — ідеальний час, щоб оцінити те, що ми маємо, і відсвяткувати свої досягнення. Бажаю тобі завжди оптимістично ставитись до життя, вміти радіти маленьким моментам і цінувати те, що маєш. Бажаю тобі усмішок, радості та чудових моментів!

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Поспішаю привітати з днем народження та побажати молодості в очах, діях та душі. Нехай життя буде для тебе феєрверком сповнених бажань та барвистих подорожей, фонтаном кохання та джерелом енергії та здоров’я.

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У день народження я хочу подякувати вам за те, що ви є в моєму житті. Ви сильно надихаєте мене своєю мудрістю та добротою. Дякую за кожну посмішку, кожну розмову та кожний момент, проведений разом. Бажаю кохання, задоволень та радості. З Днем народження!

***

З Днем народження! Бажаю отримувати від життя щоденну порцію щастя та кохання. Бажаю сонця та позитиву, радості та надій. Бажаю краси та натхнення, везіння та заразливого гарного настрою.

Вірші привітати з днем народження родичку

Вітаю щиро вас зі святом!

Бажаю вам добра багато,

Здоров’я гарного, міцного,

І сміху щирого, гучного.

Тепла і злагоди в родині,

Щоб не було для сліз причини,

Щоб друзі щиро посміхались,

Все заплановане вдавалось!

***

У день цей святковий і радісний твій

Бажаю я квітів і втілення мрій.

Хай доля щаслива буде з тобою,

Здоров’я бажаю, бажаю любові!

Коханою будь, будь весела і щира,

Здорова, успішна і дуже щаслива.

Хай сонце освітлює кожен твій день,

Натхнення бажаю й чудових ідей!

День народження — це свято особливе!

Побажаю Вам сьогодні я добра,

Хай живеться легко і щасливо,

Щоб кар’єра тільки вгору йшла.

Нехай сонце зранку Вам сміється,

І хай поруч гарні люди йдуть.

Хай усе задумане вдається,

Й легко хай біжить життєва путь.

Щоб любили й цінували рідні,

Щоб були завжди у вазі квіти.

Вам бажаю я у злагоді і мирі

Років сто ще радісно прожити!

***

Щоб кожний день був особливим,

Безцінним, радісним, щасливим.

Щоб все збувалось у житті,

Чого тільки бажаєш ти.

Любові, радості, надії,

Гармонії в душі і мрії.

Щоб сукня на тобі сиділа,

А їла ти все, що хотіла.

Тебе фортуна наділила

Бути принцесою завжди.

Тебе загадкою вважають

У світі всі чоловіки.

Я в день народження бажаю,

Щоб квіткою в житті цвіло

Твоє яскраве, ніжне серце,

Й душа прозора, наче скло.

***

Бажаю не знати ні втоми, ні болю,

Нехай лише краще буде в твоїй долі.

Щоб друзів багато було та рідні,

І радістю світлою повнились дні.

Хай буде навколо тепло та кохання,

І віра в сміливі свої сподівання.

Нехай буде свято в твоєму житті,

А ти будь, як сонце, в своїй доброті.

***

Я сьогодні тобі побажаю

Не втрачати коханих людей,

Берегти свою силу і мудрість,

Своє небо в зірках для дітей.

А кохання палке та жадане

Хай наповнює душу сповна.

Чиста, щира любов безкорисна

У житті щоб була головна.

Квіти, сонце і небо безкрайнє,

Чисте море і гомін птахів

Хай оточують тебе крізь будні,

І не знатимеш ти сірих днів.

З днем народження! Щастя і долі

І міцного здоров’я тобі!

Не тримай свої крила в неволі —

Вільним птахом, як вітер, лети!

***

В цей день прийми усмішки й привітання,

Бажання світла, радості, тепла.

Хай здійсняться в свій час усі бажання.

Хай вабить успіх, де б ти не була.

Хай люди всі цінують й поважають.

На всім таємнім зникне хай замок.

Хай Янголи тебе не покидають

І стелять стежку кращими з казок.

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