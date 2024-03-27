Привітання з днем народження для родички: гарні побажання та листівки
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Виберіть найкращі побажання для родички
У житті кожного наступає особливий день, який відзначається щорічно – день народження. Це свято позитивних емоцій, непідробної радості, щастя та надій на прекрасне майбутнє. Одним із важливих елементів святкування дня народження є теплі побажання для іменинниці чи іменинника.
Особливі поздоровлення завжди хочеться приготувати для родичів. Адже це люди, які постійно поряд, допомагають у важкі часи та щиро радіють успіхам. Рано чи пізно у кожного може виникнути питання – як привітати родичку з днем народження.
Вибір побажань залежить від того, наскільки близькі ваші стосунки, а також у віці. У будь-якому випадку вітання родички з днем народження має бути щирим і показати іменинниці, що про неї думають, а ще відчути себе важливою та коханою.
Привітання родичці може бути у вигляді текстового повідомлення, вірша чи гарної листівки. "Телеграф" зібрав добірку найкращих побажань, які допоможуть проявити любов та увагу до іменинниці.
Красиві привітання з днем народження родичці
У день твого народження бажаю здійснити свої мрії та досягти своїх цілей сміливо, мудро та рішуче. Нехай наступний рік твого життя буде сповнений успіхів та радості!
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Як добре, що ти є у моєму житті. У день народження я бажаю тобі не тільки виконання твоїх бажань, а й здоров’я, щастя та любові удосталь. Нехай цей рік принесе все найкраще. З днем народження!
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Дні народження — ідеальний час, щоб оцінити те, що ми маємо, і відсвяткувати свої досягнення. Бажаю тобі завжди оптимістично ставитись до життя, вміти радіти маленьким моментам і цінувати те, що маєш. Бажаю тобі усмішок, радості та чудових моментів!
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Поспішаю привітати з днем народження та побажати молодості в очах, діях та душі. Нехай життя буде для тебе феєрверком сповнених бажань та барвистих подорожей, фонтаном кохання та джерелом енергії та здоров’я.
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У день народження я хочу подякувати вам за те, що ви є в моєму житті. Ви сильно надихаєте мене своєю мудрістю та добротою. Дякую за кожну посмішку, кожну розмову та кожний момент, проведений разом. Бажаю кохання, задоволень та радості. З Днем народження!
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З Днем народження! Бажаю отримувати від життя щоденну порцію щастя та кохання. Бажаю сонця та позитиву, радості та надій. Бажаю краси та натхнення, везіння та заразливого гарного настрою.
Вірші привітати з днем народження родичку
Вітаю щиро вас зі святом!
Бажаю вам добра багато,
Здоров’я гарного, міцного,
І сміху щирого, гучного.
Тепла і злагоди в родині,
Щоб не було для сліз причини,
Щоб друзі щиро посміхались,
Все заплановане вдавалось!
***
У день цей святковий і радісний твій
Бажаю я квітів і втілення мрій.
Хай доля щаслива буде з тобою,
Здоров’я бажаю, бажаю любові!
Коханою будь, будь весела і щира,
Здорова, успішна і дуже щаслива.
Хай сонце освітлює кожен твій день,
Натхнення бажаю й чудових ідей!
День народження — це свято особливе!
Побажаю Вам сьогодні я добра,
Хай живеться легко і щасливо,
Щоб кар’єра тільки вгору йшла.
Нехай сонце зранку Вам сміється,
І хай поруч гарні люди йдуть.
Хай усе задумане вдається,
Й легко хай біжить життєва путь.
Щоб любили й цінували рідні,
Щоб були завжди у вазі квіти.
Вам бажаю я у злагоді і мирі
Років сто ще радісно прожити!
***
Щоб кожний день був особливим,
Безцінним, радісним, щасливим.
Щоб все збувалось у житті,
Чого тільки бажаєш ти.
Любові, радості, надії,
Гармонії в душі і мрії.
Щоб сукня на тобі сиділа,
А їла ти все, що хотіла.
Тебе фортуна наділила
Бути принцесою завжди.
Тебе загадкою вважають
У світі всі чоловіки.
Я в день народження бажаю,
Щоб квіткою в житті цвіло
Твоє яскраве, ніжне серце,
Й душа прозора, наче скло.
***
Бажаю не знати ні втоми, ні болю,
Нехай лише краще буде в твоїй долі.
Щоб друзів багато було та рідні,
І радістю світлою повнились дні.
Хай буде навколо тепло та кохання,
І віра в сміливі свої сподівання.
Нехай буде свято в твоєму житті,
А ти будь, як сонце, в своїй доброті.
***
Я сьогодні тобі побажаю
Не втрачати коханих людей,
Берегти свою силу і мудрість,
Своє небо в зірках для дітей.
А кохання палке та жадане
Хай наповнює душу сповна.
Чиста, щира любов безкорисна
У житті щоб була головна.
Квіти, сонце і небо безкрайнє,
Чисте море і гомін птахів
Хай оточують тебе крізь будні,
І не знатимеш ти сірих днів.
З днем народження! Щастя і долі
І міцного здоров’я тобі!
Не тримай свої крила в неволі —
Вільним птахом, як вітер, лети!
***
В цей день прийми усмішки й привітання,
Бажання світла, радості, тепла.
Хай здійсняться в свій час усі бажання.
Хай вабить успіх, де б ти не була.
Хай люди всі цінують й поважають.
На всім таємнім зникне хай замок.
Хай Янголи тебе не покидають
І стелять стежку кращими з казок.
Листівки з днем народження родички
Раніше "Телеграф" публікував добірку побажань із днем народження бабусі. Ці привітання точно не залишать її байдужою та змусять відчути себе коханою.